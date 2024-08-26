Житель Чусового избил лопатой проверяющего из энергокомпании

В декабре прошлого года 36-летний сотрудник электросетевой организации, находясь на работе, снимал показания с приборов учета электроэнергии в гаражном кооперативе. Там он встретил фигуранта, который стал обвинять его в порче имущества — резинки на счетчике электроприбора. На этой почве у мужчин завязался конфликт. В ходе ссоры обвиняемый взял в гараже черенок от лопаты и сначала повредил им служебный автомобиль, а затем несколько раз ударил потерпевшего, после чего скрылся.