Житель Чусового избил лопатой проверяющего из энергокомпании

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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В Чусовом завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в избиении сотрудника энергокомпании, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В декабре прошлого года 36-летний сотрудник электросетевой организации, находясь на работе, снимал показания с приборов учета электроэнергии в гаражном кооперативе. Там он встретил фигуранта, который стал обвинять его в порче имущества — резинки на счетчике электроприбора. На этой почве у мужчин завязался конфликт. В ходе ссоры обвиняемый взял в гараже черенок от лопаты и сначала повредил им служебный автомобиль, а затем несколько раз ударил потерпевшего, после чего скрылся.
На следующий день избитый мужчина почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. В больнице ему диагностировали перелом руки и сделали срочную операцию. Впоследствии причиненная потерпевшему травма была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.
Сейчас мужчина, избивший сотрудника энергокомпании, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
В настоящее время вина фигуранта в инкриминируемом ему деянии доказана в полном объеме, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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