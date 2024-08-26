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Published Сегодня, 04:27

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Updated Сегодня, 04:29

Житель Пермского края сломал черенком лопаты руку энергетику

Житель Чусового избил лопатой проверяющего из энергокомпании

26 августа 2024, 04:27
Фото: 1MI

Житель Пермского края сломал черенком лопаты руку энергетику

У энергетика была сломана рука

В Чусовом завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в избиении сотрудника энергокомпании, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В декабре прошлого года 36-летний сотрудник электросетевой организации, находясь на работе, снимал показания с приборов учета электроэнергии в гаражном кооперативе. Там он встретил фигуранта, который стал обвинять его в порче имущества — резинки на счетчике электроприбора. На этой почве у мужчин завязался конфликт. В ходе ссоры обвиняемый взял в гараже черенок от лопаты и сначала повредил им служебный автомобиль, а затем несколько раз ударил потерпевшего, после чего скрылся.

На следующий день избитый мужчина почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. В больнице ему диагностировали перелом руки и сделали срочную операцию. Впоследствии причиненная потерпевшему травма была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.

Сейчас мужчина, избивший сотрудника энергокомпании, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

В настоящее время вина фигуранта в инкриминируемом ему деянии доказана в полном объеме, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ЖК «Авиатор» (Свердловский район Перми) 12 августа агрессивный пьяный мужчина избил подростка, гулявшего с собакой. Мама мальчика сама нашла запись с камер видеонаблюдения и свидетелей. Но в полиции ей сказали, что максимум, которым «отделается» нападавший, это административный штраф.

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#Происшествия#Нападение#Чусовой
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