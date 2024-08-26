Приставы заставили соликамца заплатить штраф за контрабанду военных противогазов

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В Прикамье судебные приставы взыскали у жителя Соликамска уголовный штраф за незаконный экспорт военных противогазов из региона. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Пермскому краю.
В сентябре 2022 года мужчина путем недостоверного декларирования скрыл от таможенных органов России информацию о пересылаемой в международных почтовых отправлениях военной техники — войсковых противогазов ПМК-4.
Житель Пермского края был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда товаров военного назначения). Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Также ему был назначен уголовный штраф 60 тыс. рублей.
Документ о взыскании штрафа поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Соликамску и Соликамскому району. Мужчина был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о вероятном применении мер принудительного взыскания.
Должника ограничили в праве его выезда за пределы РФ, обратили взыскание на его доходы по месту работы и арестовали счета. Так мужчина выплатил всю сумму штрафа в установленный срок. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.