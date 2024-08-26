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Житель Соликамска получил уголовный штраф за контрабанду военных противогазов

Приставы заставили соликамца заплатить штраф за контрабанду военных противогазов

26 августа 2024, 06:20
Фото: 1MI

Житель Соликамска получил уголовный штраф за контрабанду военных противогазов

В 2022 году мужчина скрыл от таможенных органов РФ сведения о пересылаемой за границу военной техники.

В Прикамье судебные приставы взыскали у жителя Соликамска уголовный штраф за незаконный экспорт военных противогазов из региона. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Пермскому краю.

В сентябре 2022 года мужчина путем недостоверного декларирования скрыл от таможенных органов России информацию о пересылаемой в международных почтовых отправлениях военной техники — войсковых противогазов ПМК-4.

Житель Пермского края был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда товаров военного назначения). Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Также ему был назначен уголовный штраф 60 тыс. рублей.

Документ о взыскании штрафа поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Соликамску и Соликамскому району. Мужчина был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о вероятном применении мер принудительного взыскания.

Должника ограничили в праве его выезда за пределы РФ, обратили взыскание на его доходы по месту работы и арестовали счета. Так мужчина выплатил всю сумму штрафа в установленный срок. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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#Пермский край#Судебные приставы#Соликамск#Контрабанда#Прикамье#Исполнительное производство#УК РФ
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