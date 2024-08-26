Жительница Новокузнецка украла у матери миллион рублей ради онлайн-казино

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Жительница Новокузнецка была озадачена пропажей миллиона рублей со своего банковского счета. Оказалось, деньги воровала ее дочь, страдающая лудоманией. По факту пропажи средств женщина обратилась в местное отделение полиции, пишет портал VSE42.RU со ссылкой на областное МВД.
У жительницы Куйбышевского района города Новокузнецка похитили миллион рублей. В ходе следствия выяснилось, что средства тайно похищала ее 28-летняя дочь.
«Злоумышленница несколько месяцев подряд во время приездов к матери переводила деньги с ее мобильного банка на свой. Средства девушка сразу же тратила на свое увлечение ставками в онлайн-казино», — рассказывают в МВД по Кемеровской области.
По итогу на девушку завели уголовное дело о краже. И следующие шесть лет заядлая лудоманка может провести в колонии, с целью избавления от своей зависимости.