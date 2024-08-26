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Жительница Новокузнецка украла у матери миллион рублей ради онлайн-казино

Жительница Новокузнецка украла у матери миллион рублей ради онлайн-казино

26 августа 2024, 09:52
Фото: 1MI
Украденные деньги девушка «сливала» на онлайн-казино.

Жительница Новокузнецка была озадачена пропажей миллиона рублей со своего банковского счета. Оказалось, деньги воровала ее дочь, страдающая лудоманией. По факту пропажи средств женщина обратилась в местное отделение полиции, пишет портал VSE42.RU со ссылкой на областное МВД.

У жительницы Куйбышевского района города Новокузнецка похитили миллион рублей. В ходе следствия выяснилось, что средства тайно похищала ее 28-летняя дочь.

«Злоумышленница несколько месяцев подряд во время приездов к матери переводила деньги с ее мобильного банка на свой. Средства девушка сразу же тратила на свое увлечение ставками в онлайн-казино», — рассказывают в МВД по Кемеровской области.

По итогу на девушку завели уголовное дело о краже. И следующие шесть лет заядлая лудоманка может провести в колонии, с целью избавления от своей зависимости.

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#Мвд#Кража#Уголовное дело#Преступления#Онлайн-казино#Новокузнецк#Лудомания
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