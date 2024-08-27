1,5 млн предложений о работе и бесплатном проживании доступны курянам на «Авито»

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Кроме того, «Авито» через курское министерство образования передает ноутбуки школьникам, вынужденным покинуть свои дома. Ранее компания компенсировала пользователям отмену бронирований жилья в Курске, а вместе с Обществом Красного Креста организовала бесплатную доставку предметов первой необходимости для жителей Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей.
Поддержка курян в поиске работы с проживанием
«Авито» делает все возможное для помощи временным переселенцам. Компания упростила поиск вакансий с проживанием через специальный фильтр. На главной странице платформы «Авито Работа» для Курской области и соседних регионов, включая Московскую область, появился баннер «Работа с проживанием».
Как найти работу с проживанием
Для поиска работы с проживанием необходимо зарегистрироваться или войти в аккаунт на «Авито», перейти в раздел «Авито Работа», выбрать регион трудоустройства, в фильтрах найти раздел «Компания предоставляет» и отметить галочкой «Проживание», затем нажать «Показать объявления».
На странице «яПомогаю» также представлены советы по поиску работы и подборка вакансий временной занятости от «Авито Работы». Работодатели должны указать параметр «Проживание» при размещении вакансий.
Помощь курянам в поиске бесплатного временного жилья
В рамках поддержки жителей Курской области на «Авито» внедряются сервисы для быстрого расселения пострадавших. Пользователи могут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. Для этого при публикации объявления в разделе «Аренда недвижимости» нужно выбрать параметр «Могу предоставить жилье бесплатно», такие объявления отмечаются значком #яПомогаю.
Как найти бесплатное жилье
Для поиска бесплатного жилья необходимо зарегистрироваться или зайти на «Авито», перейти в раздел «Недвижимость» → «Квартиры», «Комнаты» или «Дома, дачи, коттеджи» → «Снять» → «На длительный срок». Затем отметить фильтр «Бесплатное временное проживание». Чтобы увидеть предложения по всей России, нужно выбрать параметр «Все регионы», выбрать вариант размещения и написать арендодателю в чате.
Важно, чтобы номер телефона на платформе соответствовал указанному в заявлении на выплату пострадавшим на «Госуслугах».
Узнав о происшествиях в Курской области, команда «Авито» оперативно приступила к разработке мер поддержки для пострадавших, сообщили в компании. Ее представители заявили, что они всегда тесно сотрудничают с Минцифры России по рабочим вопросам и на этот раз обсудили идеи по разработке мер поддержки вместе. Основная цель платформы — объединять людей. В данном случае тех, кто готов оказать помощь, и тех, кто в ней нуждается, прокомментировали изменения в компании.
В «Авито» также подчеркнули, что будут продолжать искать возможности для оказания помощи нуждающимся. По словам представителей компании, аудитория платформы — одна из самых активных и готовых к взаимопомощи. Им нужно лишь предложить простые и понятные способы оказания поддержки.