1,5 млн предложений о работе и бесплатном проживании доступны курянам на «Авито»

Узнав о происшествиях в Курской области, команда «Авито» оперативно приступила к разработке мер поддержки для пострадавших, сообщили в компании. Ее представители заявили, что они всегда тесно сотрудничают с Минцифры России по рабочим вопросам и на этот раз обсудили идеи по разработке мер поддержки вместе. Основная цель платформы — объединять людей. В данном случае тех, кто готов оказать помощь, и тех, кто в ней нуждается, прокомментировали изменения в компании.