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«Азот» поддержал второй поток профориентационного лагеря

«Азот» поддержал второй поток профориентационного лагеря

27 августа 2024, 13:43
Фото: Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в г. Березники
При поддержке филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в селе Покча Чердынского района завершился второй поток летнего профориентационного лагеря „ПрофиСмена“. Участниками стали 33 школьника в возрасте от 13 до 17 лет.

В Чердынском районе нет промышленных предприятий. Визит специалистов из Березников для школьников открывает возможность не только познакомиться с «Уралхимом», но и в дальнейшем связать свою карьеру с химическим производством.

Вторая смена профориентационного лагеря длилась шесть дней. Школьники участвовали в мастер-классах, решали кейсы по производственным темам, побывали на обзорной экскурсии по производственной площадке филиала «Азот». Старшеклассники посетили склад карбамида и цех № 3А гранулированной аммиачной селитры, познакомились с процессом определения гранулометрического состава готового продукта.

В будущем участники «ПрофиСмены» смогут претендовать на целевое обучение в одном из березниковских профильных учебных заведений –– социальных партнеров предприятия. «Азот» выплачивает стипендии студентам целевого обучения, предоставляет жилье иногородним специалистам.

Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

Современный мир устроен так, что старшеклассникам уже до поступления в вуз — предстоит определиться с будущей профессией. Раннее планирование карьеры позволяет эффективнее продвигаться по карьерной лестнице. Задача специалистов «Азота» — заинтересовать школьников, рассказать о преимуществах работы в химической отрасли. Мы надеемся, что все, кто побывал на экскурсии, вернутся на предприятие в качестве молодых специалистов.

#Новости компаний#Экономика
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