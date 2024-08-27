«Азот» поддержал второй поток профориентационного лагеря

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В Чердынском районе нет промышленных предприятий. Визит специалистов из Березников для школьников открывает возможность не только познакомиться с «Уралхимом», но и в дальнейшем связать свою карьеру с химическим производством.
Вторая смена профориентационного лагеря длилась шесть дней. Школьники участвовали в мастер-классах, решали кейсы по производственным темам, побывали на обзорной экскурсии по производственной площадке филиала «Азот». Старшеклассники посетили склад карбамида и цех № 3А гранулированной аммиачной селитры, познакомились с процессом определения гранулометрического состава готового продукта.
В будущем участники «ПрофиСмены» смогут претендовать на целевое обучение в одном из березниковских профильных учебных заведений –– социальных партнеров предприятия. «Азот» выплачивает стипендии студентам целевого обучения, предоставляет жилье иногородним специалистам.
Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
Современный мир устроен так, что старшеклассникам уже до поступления в вуз — предстоит определиться с будущей профессией. Раннее планирование карьеры позволяет эффективнее продвигаться по карьерной лестнице. Задача специалистов «Азота» — заинтересовать школьников, рассказать о преимуществах работы в химической отрасли. Мы надеемся, что все, кто побывал на экскурсии, вернутся на предприятие в качестве молодых специалистов.