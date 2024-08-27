«Азот» поддержал второй поток профориентационного лагеря

Современный мир устроен так, что старшеклассникам уже до поступления в вуз — предстоит определиться с будущей профессией. Раннее планирование карьеры позволяет эффективнее продвигаться по карьерной лестнице. Задача специалистов «Азота» — заинтересовать школьников, рассказать о преимуществах работы в химической отрасли. Мы надеемся, что все, кто побывал на экскурсии, вернутся на предприятие в качестве молодых специалистов.