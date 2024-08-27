Бананы могут исчезнуть с полок магазинов из-за грибка

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Наиболее распространённым сортом бананов, которые идут в продажу, является «кавендиш». И находится под угрозой исчезновения, является «кавендиш». Этот сорт поражается грибком Foc TR4, вызывающим фузариозное увядание, и уничтожить его практически невозможно, пишет newkhakasiya.onlin.
Кроме того, бананы «кавендиш» по всему миру представляют собой клоны, что делает их особенно уязвимыми в связи с отсутствием генетического разнообразия, необходимого для выживания популяций. Это создает реальную угрозу для существования привычных нам плодов. Это может казаться удивительным, но подобные ситуации уже наблюдались в прошлом.
По словам Ли Чжун Ма, старшего автора исследования, современные бананы отличаются от тех, что ели наши бабушки и дедушки. Он отметил, что ранее популярный сорт Gros Michel фактически исчез в результате первой вспышки фузариоза в 1950-х годах.
Удивительно, но именно благодаря своей естественной устойчивости к грибковому штамму, который привел к исчезновению сорта Gros Michel, бананы «кавендиш» завоевали лидирующие позиции на рынке.
Исследователи из Массачусетского университета провели геномный анализ данного грибка в поисках потенциальных методов борьбы с ним. Результаты проведенного исследования были опубликованы в журнале Nature Microbiology.
Ма отметил, что изучение нового всплеска увядания бананов продолжалось последние десять лет. Ученые установили, что патогенный организм, поражающий «кавендиш», не является прямым потомком грибка, уничтожившего Gros Michel. В геноме TR4 были выявлены дополнительные гены, связанные с выработкой оксида азота, который негативно сказывается на состоянии бананов. Считается, что грибок выделяет азот, ослабляющий иммунную систему плода, что создает благоприятные условия для заражения растения.
Это открытие может помочь ученым найти способ прекратить распространение болезни и предотвратить исчезновение сорта бананов «кавендиш».