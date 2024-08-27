Бананы могут исчезнуть с полок магазинов из-за грибка

Кроме того, бананы «кавендиш» по всему миру представляют собой клоны, что делает их особенно уязвимыми в связи с отсутствием генетического разнообразия, необходимого для выживания популяций. Это создает реальную угрозу для существования привычных нам плодов. Это может казаться удивительным, но подобные ситуации уже наблюдались в прошлом.