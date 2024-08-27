Бизнесмен из Перми ушла от обязательств по реставрации памятника в Чердыни

Здание по договору купли-продажи №7 от 1 ноября 2022 года было продано ИП Екатерине Шубодеровой. По данному контракту, указывается в решении суда (текст есть в распоряжении редакции), в течение 30 дней после оплаты сделки должна произойти передача прав собственности от мэрии к частному владельцу. До передачи прав ответственность за сохранность памятника лежит на администрации Чердынского городского округа. По выписке из ЕГРН от 9 апреля 2024 года (спустя более двух лет после заключения сделки) право собственности на особняк купцов Зыряновых лежит на муниципалитете, говорится в судебном решении. На этом основании суд не признал новую собственницу ответчиком по данному иску Госинспекции.