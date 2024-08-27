Бизнесмен из Перми ушла от обязательств по реставрации памятника в Чердыни

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Несмотря на попытки властей Чердыни передать исторические здания в частные руки, суды возвращают местной администрации обязанность по реставрации и содержанию памятников зодчества. Так произошло с особняком, входящим в комплекс «Усадьба купца Зырянова», построенным во второй половине XIX века двухэтажным каменным зданием, где в качестве арендатора до 2016 года располагалась районная прокуратура, после ее переселения дом пустовал. Особняк был внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения в 2014 году. По планам чиновников, при продаже исторического здания финансовое бремя его содержания и реставрации должно было лечь на плечи новых собственников.
Решение по иску Госинспекции по охране памятников по особняку из усадьбы Зыряновых вынесено еще 20 июня. Администрацию Чердынского городского округа обязали провести производственные работы по сохранению указанного объекта на основании разработанной научно-проектной документации в срок не позднее трех лет со дня вступления законную силу решения суда. Сейчас власти пытаются обжаловать решение первой инстанции в Пермском краевом суде. Апелляционная жалоба поступила на рассмотрение судье Дмитрию Хузяхралову 22 августа, дата заседания по делу пока не назначена. Основанием для отмены решения юристы муниципалитета видят в том, что у особняка купца Зырянова есть новый собственник.
Спустя полтора месяца после вынесения судом этого решения глава Чердыни Анна Батагова вдруг написала на своей странице «ВКонтакте»: «Открыли двери торговой лавки на первом этаже особняка купца Зырянова!!! Сколько лет они были замурованы — наверно никто и не скажет уже?! Верю, что после реставрации объекта культурного наследия собственник не закроет их на замок и они гостеприимно будут встречать посетителей».
В ноябре 2022 года особняк был продан. Стоимость сделки не раскрывалась, хотя в интернете можно найти торги 2021 года, на которых особняк династии Зыряновых продавали за 1,374 млн рублей. Как тогда писали местные паблики со ссылкой на администрацию города, для особняка был найден инвестор, который откроет лавку, исторически располагавшуюся на первом этаже. Имя инвестора не раскрывалось, оно стало известно сейчас, при рассмотрении дела в суде.
Здание по договору купли-продажи №7 от 1 ноября 2022 года было продано ИП Екатерине Шубодеровой. По данному контракту, указывается в решении суда (текст есть в распоряжении редакции), в течение 30 дней после оплаты сделки должна произойти передача прав собственности от мэрии к частному владельцу. До передачи прав ответственность за сохранность памятника лежит на администрации Чердынского городского округа. По выписке из ЕГРН от 9 апреля 2024 года (спустя более двух лет после заключения сделки) право собственности на особняк купцов Зыряновых лежит на муниципалитете, говорится в судебном решении. На этом основании суд не признал новую собственницу ответчиком по данному иску Госинспекции.
Дозвониться до Екатерины Шубодеровой по известным из открытых источников номерам телефонов журналисту Properm.ru не удалось. Редакцию интересует вопрос, будет ли она за свой счет реставрировать здание особняка купцов Зыряновых? По имеющейся информации, с начала этого года Шубодерова находится за пределами Российской Федерации. Согласно открытых сведений RusProfile, 20 ноября 2023 года ИП Шубодеровой было ликвидировано, а спусти три недели было исключено из Реестра малого и среднего предпринимательства.
Согласно заключению госинспекции от 2021 года, здание особняка находится в неудовлетворительном состоянии и может быть полностью утрачено. Есть трещины на фундаменте, стенах и перекрытиях, зафиксировано обрушение части чердачного перекрытия. Здание поражено грибком, есть участки, на которых зафиксирована гниль.
Ранее разрешение на проведение работ по реставрации особняка выдавалось компании «Евразия-Сервис», их должны были завершить в 2023 году. Площадь объекта культурного наследия составляет 328,3 кв. м, опрошенные журналистом Properm.ru эксперты оценили стоимость полной реставрации здания в несколько десятков миллионов рублей.
Особняк Зырянова — не единственное историческое здание в Чердыни, которое было приобретено состоятельными пермяками под эгидой развития туристической привлекательности региона на средства федеральных грантов Минтуризма РФ в 2022 году. Все выставленные для приватизации здания можно найти в открытом доступе на сайте муниципалитета. Известно, что здание земской больницы, где лечился Осип Мандельштам, приобрели структуры, связанные с экс-депутатом Пермской городской Думы Надеждой Агишевой. Двухэтажное историческое здание красного кирпича, постройки 1916 года выставлялось в октябре 2022 года для приватизации за 1,9 млн рублей.
Заявлялось, что здесь после реставрации здания откроют отель на 75 мест. Как в июне 2024 года писала Агишева в соцсетях, Центр городской культуры начал программу мероприятий, приуроченных к 90-летию пребывания Осипа Мандельштама в Чердыни. На заколоченных окнах больницы разместили выставку постеров, рассказывающих истории из жизни поэта. Никаких иных действий по реставрации в здании земской больницы не проводилось, однако его состояние оценивается лучше, чем у особняка купца Зырянова.
Кроме этого журналист Properm.ru выяснил, что в этот же период были проданы и не были реставрированы новыми владельцами как минимум два объекта. Речь идет об особняке купчихи Черных с мраморной лестницей (начальная цена 1,4 млн рублей) и усадьбе купца Алина (Малого) (1,5 млн рублей).
Напомним, что 20 ноября прошлого года в Перми силовики провели выемки документов в учреждениях госвласти. По информации собеседников, знакомых с ситуацией, правоохранителей интересовала информация, связанная с покупкой здания профилактория на ул. Встречной в Перми для размещения центра реабилитации инвалидов. Здание бывшего санатория-профилактория «Гармония» в имущественный комплекс Пермского края был приобретен в 2022 году. Он был выставлен на продажу в 2020 году за 74 млн рублей, после чего его купила предпринимательница Екатерина Шубодерова, дочь известного бизнесмена Александра Шубодерова.
Согласно открытых данных «СПАРК-Интерфакс», в декабре 2021 года здание санатория-профилактория было продано Шубодеровой в имущественный комплекс Пермского края за 187,94 млн рублей. Предпринимательница была на аукционе единственным поставщиком.
UPD: в беседе с Properm.ru Надежда Агишева опровергла какую-либо юридическую причастность к покупке здания земской больницы.