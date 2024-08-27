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В Прикамье нашли пропавшую 83-летнюю пенсионерку

Четыре дня в лесу без еды и воды. В Прикамье нашли пропавшую пенсионерку

27 августа 2024, 03:49
Фото: телеграм-канал Ирины Волк

В Прикамье нашли пропавшую 83-летнюю пенсионерку

Сейчас женщина находится дома.

В Прикамье нашли пропавшую пенсионерку, которая провела четверо суток в лесу без еды и воды, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В полицию Лысьвенского округа обратился местный житель, сообщив, что уже целые сутки не знает, где находится его 83-летняя мать. По его предположению, она могла заблудиться в лесу, когда собирала грибы.

Сотрудники МВД организовали поисковые мероприятия. К поискам также присоединились добровольцы и МЧС. Поиски длились трое суток и, к счастью, завершились успехом. «Обессиленную пожилую женщину, которая провела без пищи и воды четыре дня в лесу, нашел старший оперуполномоченный уголовного розыска Иван Кузнецов», — сообщает Ирина Волк.

Мужчина взял Людмилу Васильевну за руку и сказал ей, что все страшное позади, помощь пришла. Поисковики соорудили из стволов молодых осин крепкий каркас, который стянули ремнями, а из веток деревьев сделали настил. После этого женщину уложили на эти носилки и отнесли к машине скорой помощи.

По словам женщины, она не теряла надежды на спасение. Ночью согревалась при помощи упражнений, от ветра и дождя пряталась под кронами деревьев. При этом пенсионерка спала мало, боясь не услышать голоса разыскивающих ее людей.

Сейчас Людмила Васильевна дома проходит восстановление после пережитого стресса под присмотром близких родственников.

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