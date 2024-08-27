Четыре дня в лесу без еды и воды. В Прикамье нашли пропавшую пенсионерку

Мужчина взял Людмилу Васильевну за руку и сказал ей, что все страшное позади, помощь пришла. Поисковики соорудили из стволов молодых осин крепкий каркас, который стянули ремнями, а из веток деревьев сделали настил. После этого женщину уложили на эти носилки и отнесли к машине скорой помощи.