Депутат Пермской гордумы предложил обучать школьников стрельбе

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Депутат Пермской гордумы от КПРФ Сергей Стенно предлагает проводить школьникам обучение по стрельбе в рамках нового предмета «Основы безопасности и защита родины». Как сообщает Ura.ru, об этом он заявил на думском пленарном заседании.
Основной причиной для введения нововведения стало отсутствие материальной базы для нового предмета. Стенно вспоминает, что в его школьные школы в подвале учебного учреждения сделали тир и учились там стрелять.
По утверждению депутата, в настоящий момент в школах краевой столицы нет должной инфраструктуры для изучения военного дела. Стенно выдвинул предложение предусмотреть денежные средства на эти цели на 2025 год.