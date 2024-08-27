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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Депутат Сергей Стенно заявил о неготовности школ в Прикамье к введению ОБЗР

Депутат Пермской гордумы предложил обучать школьников стрельбе

27 августа 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney

Депутат Сергей Стенно заявил о неготовности школ в Прикамье к введению ОБЗР

Средства на эти цели депутат предлагает предусмотреть на 2025 год.
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Кпрф

Депутат Пермской гордумы от КПРФ Сергей Стенно предлагает проводить школьникам обучение по стрельбе в рамках нового предмета «Основы безопасности и защита родины». Как сообщает Ura.ru, об этом он заявил на думском пленарном заседании.

Основной причиной для введения нововведения стало отсутствие материальной базы для нового предмета. Стенно вспоминает, что в его школьные школы в подвале учебного учреждения сделали тир и учились там стрелять.

По утверждению депутата, в настоящий момент в школах краевой столицы нет должной инфраструктуры для изучения военного дела. Стенно выдвинул предложение предусмотреть денежные средства на эти цели на 2025 год.

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#Пермь#Кпрф#Депутат#Стрельба#Обучение#Гордума#Деньги#Школьники#Тир#Предложение#Инфраструктура#2025 год#Основы безопасности#Защита родины#Военное дело
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