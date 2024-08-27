Два проекта из Югры одержали победу во Всероссийском конкурсе благоустройства

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
В этом федеральном конкурсе, организованном Минстроем России, приняли участие четыре муниципалитета из Югры. Проекты двух городов — Когалыма и Югорска — были признаны одними из лучших в стране. Теперь эти населенные пункты получат софинансирование на федеральном уровне наряду с другими победителями (всего было отобрано 288 проектов из 486 поданных заявок). Об этом пишет muksun.fm.
Проект «Парк Первопроходцев» в Когалыме ориентирован на создание центрального пространства для активного и семейного отдыха, а также на развитие туристических возможностей города. Общая стоимость инициативы составляет 250 миллионов рублей, из которых 96,6 миллиона рублей — федеральный грант. В парке предусмотрены спортивные зоны, зоны для отдыха и арт-объекты.
Проект «Северное сияние» в Югорске тоже получил положительные отклики. Сквер планируется обустроить для проведения городских мероприятий и отдыха местных жителей. Бюджет проекта составляет 228 миллионов рублей, из которых 90,2 миллиона — это средства из федерального бюджета. В новом сквере будут центральная площадь со сценой, амфитеатр и образовательные зоны.
С учетом климатических условий региона предусмотрены возможности использования объектов как в летний, так и в зимний период. Интересно, что оба проекта направлены на интеграцию традиционной культуры северных народов, что отражается в дизайне объектов через визуальные изображения флоры и фауны Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Дополнительную поддержку этим инициативам окажут правительство области, власти городов и нефтяные компании. Ожидается, что реализация всех задумок начнется в следующем году.
Результаты конкурса, в рамках которого муниципалитеты Югры получат субсидии для благоустройства, были объявлены в Калуге на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Вице-губернатор Югры Азат Ислаев подчеркнул, что проекты, представленные местными властями, отличаются высоким уровнем исполнения. По его словам, данные проекты предусматривают не просто модернизацию парков и зон отдыха, а способствуют преобразованию городской среды и определяют новый вектор развития городов.
Также отмечается, что благоустройство югорских городов является одним из самых значительных результатов работы строительной отрасли региона. При этом ключевым фактором является активное участие местных жителей в выборе реализуемых проектов. В этом году почти 140 тысяч граждан Югры выразили свои предпочтения и проголосовали за проекты, которые будут реализованы в 2025 году.