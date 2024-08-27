Два проекта из Югры одержали победу во Всероссийском конкурсе благоустройства

С учетом климатических условий региона предусмотрены возможности использования объектов как в летний, так и в зимний период. Интересно, что оба проекта направлены на интеграцию традиционной культуры северных народов, что отражается в дизайне объектов через визуальные изображения флоры и фауны Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Дополнительную поддержку этим инициативам окажут правительство области, власти городов и нефтяные компании. Ожидается, что реализация всех задумок начнется в следующем году.