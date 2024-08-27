Ижевский девелопер построит семь домов комфорт-класса на улице Ивана Франко в Перми

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 07:00
Удмуртский девелопер «Федерация» из Ижевска, который недавно вышел на пермский рынок, построит жилой комплекс «Ветлан» на ул. Ивана Франко в Мотовилихе. Это будут семь домов комфорт-класса, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Общая площадь ЖК — более 50 тыс. кв. м. Комплекс будет среднеэтажным. Разместится он рядом с Пермским колледжем транспорта и сервиса. Площадь свободной территории составляет 4,7 га.
Три из семи домов будут многоподъездными, а четыре — в формате урбан-вилл (дома невысокой этажности с одним общим входом, рассчитанные на ограниченное число квартир). Фасады домов выполнят в теплой цветовой палитре из керамического кирпича.