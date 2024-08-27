Каждую неделю 64% россиян сталкиваются с дезинформацией в интернете

Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
Эти данные представил Владимир Табак, генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», на пресс-конференции ТАСС, посвященной противодействию фейкам в 2024 году.
Табак сообщил, что 46% респондентов имеют представление о фактчекинге или слышали о нем, но только 18% из них обладают глубокими знаниями по этому вопросу. Он также отметил, что многие люди преувеличивают свои аналитические навыки в оценке информации. Кроме того, 45% опрошенных считают существующие меры борьбы с дезинформацией недостаточными, выражая потребность в более жестком привлечении к ответственности тех, кто распространяет фейки, и в блокировке их источников. Реализация таких мер зачастую представляет собой сложную задачу, добавил Табак.
Как сообщил Владимир Табак, в Рунете наблюдается снижение числа копий фейков, хотя общее количество уникальных фейков остаётся на прежнем уровне. До 6 августа 2024 года количество фейков на темы, связанные с темой СВО, уменьшилось. В июле число просмотров таких фейков снизилось до 35%, но в августе после атаки на Курскую область этот показатель резко возрос до 81%. Ожидается, что к концу года количество фейков может достигнуть 8 миллионов.
Екатерина Ларина, директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, подчеркнула, что для эффективной борьбы с дезинформацией необходимо участие не только профессионалов, но и рядовых пользователей интернета. Также важно обучать аудиторию правилам информационной гигиены.
Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, отметил необходимость разработки более конкретных законодательных мер для борьбы с дезинформацией. Он добавил, что в российском законодательстве пока отсутствует понятие дипфейка, хотя уже есть определение фейковых новостей.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что фейки служат мощным инструментом в информационной войне. Он пояснил, что большинство таких фейков имеет короткий жизненный цикл, но их количество позволяет эффективно «затапливать» информационное пространство противника.