Каждую неделю 64% россиян сталкиваются с дезинформацией в интернете

Табак сообщил, что 46% респондентов имеют представление о фактчекинге или слышали о нем, но только 18% из них обладают глубокими знаниями по этому вопросу. Он также отметил, что многие люди преувеличивают свои аналитические навыки в оценке информации. Кроме того, 45% опрошенных считают существующие меры борьбы с дезинформацией недостаточными, выражая потребность в более жестком привлечении к ответственности тех, кто распространяет фейки, и в блокировке их источников. Реализация таких мер зачастую представляет собой сложную задачу, добавил Табак.