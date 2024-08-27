Китайский производитель шпона придет в Пермский край до конца года

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Китайское предприятие «Чжун Хуа» по производству шпона начнет работу в Лысьве до конца 2024 года. Об этом сообщил глава Лысьвенского городского округа Никита Федосеев на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Чиновник провел рабочее совещание с партнерами из Китая, которые приехали для осмотра территории под будущее предприятие, которое будет производить шпон, фанеру, а также деревянные плиты и панели.
«Гендиректор Ли Чуаньмин рассказал о новом предприятии ООО „Чжун Хуа“, которое запустят у нас в Лысьве до конца года. Для работников выделят порядка 150 рабочих мест», — отметил Никита Федосеев.
Ранее, стало известно, что крупнейший производитель фанеры в России «Свеза» приобрел Камский ЦБК. Стороны подписали соглашение о купле-продаже комбината. А сделку окончательно закроют после одобрения ФАС. Детали не разглашались.