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Топ-менеджмент АО «Пермалко» возглавил выходец из алкобизнеса Михаил Соболев

Новым директором АО «Пермалко» стал экс-гендиректор другого пермского алкозавода

27 августа 2024, 09:30
Фото: Google Maps

Топ-менеджмент АО «Пермалко» возглавил выходец из алкобизнеса Михаил Соболев

На посту он сменил бывшего московского предпринимателя Андрея Семерикова.

В АО «Пермалко» сменилось руководство. Новым руководителем назначили Михаила Соболева. На посту он сменил московского предпринимателя Андрея Семерикова. Об этом свидетельствуют данные на сайте «СПАРК-Интрефакс» от 23 августа. Внимание на них обратило издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее Михаил Соболев руководил ООО Сельскохозяйственное предприятие «Правда». С 2018 по 2020 годы он занимал руководящую должность АО «Бастион», которое специализировалось на выпуске алкогольных напитков. В 2017 числился директором ООО «Северный ветер». Кроме того, работал в топ-менеджменте ООО «Пермский мясокомбинат».

Отметим, что в марте на предприятии полностью сменилось руководство. Многие из топ-менеджеров во главе с гендиректором Олегом Котельниковым, который руководил «Пермалко» с апреля 2015 года, покинули руководящие должности. В результате новым управляющим назначили Андрея Семерикова.

«Пермалко» — это старейший производитель алкоголя на Урале. Предприятие производит водку, джин, настойки и бальзамы. Общие объемы производства составляют порядка 1,5 млн декалитров алкоголя в год. А весной 2023 года владельцем 92,6% акций компании стало ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска.

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#Урал#Пермский мясокомбинат#Андрей Семериков#АО Пермалко#Михаил Соболев#СПАРК-Интрефакс
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