Новым директором АО «Пермалко» стал экс-гендиректор другого пермского алкозавода

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Ранее Михаил Соболев руководил ООО Сельскохозяйственное предприятие «Правда». С 2018 по 2020 годы он занимал руководящую должность АО «Бастион», которое специализировалось на выпуске алкогольных напитков. В 2017 числился директором ООО «Северный ветер». Кроме того, работал в топ-менеджменте ООО «Пермский мясокомбинат».
Отметим, что в марте на предприятии полностью сменилось руководство. Многие из топ-менеджеров во главе с гендиректором Олегом Котельниковым, который руководил «Пермалко» с апреля 2015 года, покинули руководящие должности. В результате новым управляющим назначили Андрея Семерикова.
«Пермалко» — это старейший производитель алкоголя на Урале. Предприятие производит водку, джин, настойки и бальзамы. Общие объемы производства составляют порядка 1,5 млн декалитров алкоголя в год. А весной 2023 года владельцем 92,6% акций компании стало ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска.