Новым директором АО «Пермалко» стал экс-гендиректор другого пермского алкозавода

Отметим, что в марте на предприятии полностью сменилось руководство. Многие из топ-менеджеров во главе с гендиректором Олегом Котельниковым, который руководил «Пермалко» с апреля 2015 года, покинули руководящие должности. В результате новым управляющим назначили Андрея Семерикова.