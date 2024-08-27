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Власти Перми официально расформировали школу №21

Пермская мэрия официально расформировала школу №21

27 августа 2024, 11:16
Фото: properm.ru

Власти Перми официально расформировали школу №21

Учителя бывшей школы №21 уже трудоустроены.

Пермскую школу №21 расформировали. Об этом на пленарном заседании Пермской городской думы заявила замглавы администрации Перми Екатерина Мальцева. Она отметила, что все юридические вопросы о присоединении школы №21 к Дягилевской гимназии решат в середине сентября, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Учащиеся начальной школы в новом учебном году перейдут в школу №28, а вот старшая и средняя школа пойдут обучаться в Дягилевскую гимназию.

По словам Мальцевой, учителя бывшей школы №21 уже трудоустроены. Сейчас здание бывшей школы проходит оценку и согласование, а также готовится к реконструкции.

О слиянии школы №21 и Дягилевской гимназии говорили еще в мае. Решение было обусловлено отрицательной оценкой госэкспертизы, по которому школа №21 не соответствовала требованиям регламента, а также строительным нормам.

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#Пермь#Образование#Реорганизация#Реконструкция#Дягилевская гимназия#Учителя#Учащиеся#Присоединение#Мэрия Перми#Школа №21
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