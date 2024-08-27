Пермская мэрия официально расформировала школу №21

Пермскую школу №21 расформировали. Об этом на пленарном заседании Пермской городской думы заявила замглавы администрации Перми Екатерина Мальцева. Она отметила, что все юридические вопросы о присоединении школы №21 к Дягилевской гимназии решат в середине сентября, пишет «Коммерсант-Прикамье».