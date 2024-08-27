Пермская мэрия официально расформировала школу №21

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Пермскую школу №21 расформировали. Об этом на пленарном заседании Пермской городской думы заявила замглавы администрации Перми Екатерина Мальцева. Она отметила, что все юридические вопросы о присоединении школы №21 к Дягилевской гимназии решат в середине сентября, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Учащиеся начальной школы в новом учебном году перейдут в школу №28, а вот старшая и средняя школа пойдут обучаться в Дягилевскую гимназию.
По словам Мальцевой, учителя бывшей школы №21 уже трудоустроены. Сейчас здание бывшей школы проходит оценку и согласование, а также готовится к реконструкции.
О слиянии школы №21 и Дягилевской гимназии говорили еще в мае. Решение было обусловлено отрицательной оценкой госэкспертизы, по которому школа №21 не соответствовала требованиям регламента, а также строительным нормам.