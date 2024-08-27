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Этой осенью пермские турфирмы впервые запустят ягодные туры

Пермские турфирмы этой осенью впервые запустят ягодные туры

27 августа 2024, 02:50
Фото: 1MI

Этой осенью пермские турфирмы впервые запустят ягодные туры

Первые туры пройдут 7 и 15 сентября.

В Прикамье туристические фирмы запустили в текущем году впервые ягодные туры. Пермякам предлагается посетить вишерские леса на севере региона для того, чтобы собрать голубику, клюкву и бруснику. Кроме того, в рамках тура можно также собрать грибы и сходить на озеро Нюхти, сообщает «Текст».

Первые ягодные туры запланированы на 7 и 15 сентября. Ранее турфирмы Пермского края проводили и грибные туры в различные районы региона.

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#Пермь#Прикамье#Леса#Грибы#Клюква#Турфирмы#Сентябрь#Голубика#Озеро Нюхти#Брусника#Ягодные туры
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