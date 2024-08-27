Пермские турфирмы этой осенью впервые запустят ягодные туры

В Прикамье туристические фирмы запустили в текущем году впервые ягодные туры. Пермякам предлагается посетить вишерские леса на севере региона для того, чтобы собрать голубику, клюкву и бруснику. Кроме того, в рамках тура можно также собрать грибы и сходить на озеро Нюхти, сообщает «Текст».



Первые ягодные туры запланированы на 7 и 15 сентября. Ранее турфирмы Пермского края проводили и грибные туры в различные районы региона.