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Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 10:08

Пермский губернский оркестр рассказал о выступлениях фейкового коллектива

Пермский губернский оркестр возмутился выступлением фейкового коллектива

27 августа 2024, 07:55
Фото: 1MI

Пермский губернский оркестр рассказал о выступлениях фейкового коллектива

Последнее выступление фейкового коллектива прошло в минувшие выходные в Усть-Качке.

Художественный руководитель и главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов высказал свое возмущение тем, что от имени оркестра выступают другие музыканты. По его словам, своими выступлениями они пятнают их имя и бренд. Об этом сообщает 59.RU.

В прошедшие выходные фейковые музыканты выступили в Усть-Качке и выложили фотографии с ними в социальные сети. Как указывает издание, руководит оркестром Тверетинов в течение 46 лет. Коллектив признали одним из лучших не только в России, но и за границей. В настоящий момент в оркестр входят 35 музыкантов, восемь танцоров, две солистки и административная группа.

«Это уже превращается в систему. Один и тот же коллектив выступает и еще с таким позорным внешним видом. Посмотрите на фотографии, таких войск в России нет. Зачем напяливать на себя а-ля военную форму и тем более выдавать за губернский оркестр? Нам такого позора не надо. Мы много работаем, чтобы было не стыдно за свою работу. А когда такие фантомы бродят, нам это очень неприятно», — прокомментировал ситуацию изданию Евгений Тверетинов.

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#Россия#Социальные сети#Усть-качка#Пермский губернский оркестр#Музыка#Военная форма#Евгений Тверетинов#Фейковые музыканты#Музыкальный скандал
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