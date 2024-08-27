Пермский губернский оркестр возмутился выступлением фейкового коллектива

«Это уже превращается в систему. Один и тот же коллектив выступает и еще с таким позорным внешним видом. Посмотрите на фотографии, таких войск в России нет. Зачем напяливать на себя а-ля военную форму и тем более выдавать за губернский оркестр? Нам такого позора не надо. Мы много работаем, чтобы было не стыдно за свою работу. А когда такие фантомы бродят, нам это очень неприятно», — прокомментировал ситуацию изданию Евгений Тверетинов.