Пермский губернский оркестр возмутился выступлением фейкового коллектива

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Художественный руководитель и главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов высказал свое возмущение тем, что от имени оркестра выступают другие музыканты. По его словам, своими выступлениями они пятнают их имя и бренд. Об этом сообщает 59.RU.
В прошедшие выходные фейковые музыканты выступили в Усть-Качке и выложили фотографии с ними в социальные сети. Как указывает издание, руководит оркестром Тверетинов в течение 46 лет. Коллектив признали одним из лучших не только в России, но и за границей. В настоящий момент в оркестр входят 35 музыкантов, восемь танцоров, две солистки и административная группа.
«Это уже превращается в систему. Один и тот же коллектив выступает и еще с таким позорным внешним видом. Посмотрите на фотографии, таких войск в России нет. Зачем напяливать на себя а-ля военную форму и тем более выдавать за губернский оркестр? Нам такого позора не надо. Мы много работаем, чтобы было не стыдно за свою работу. А когда такие фантомы бродят, нам это очень неприятно», — прокомментировал ситуацию изданию Евгений Тверетинов.