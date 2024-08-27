Пермский музей авиации продал самолет, на котором летал Юрий Трутнев

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Вчера, 26 августа, в сообществе «Мой город — Пермь» появилось фото погрузки на трейлер одного из экспонатов Пермского музея авиации — самолета Як-40 c RA-87418. Как пояснил порталу Properm.ru один из собственников музея Сергей Павлов, борт приобрела компания из Татарстана. Сумму, за которую самолет продан новым собственникам, собеседник раскрывать не стал.
Данный борт примечателен тем, что выполнял роль личного самолета экс-губренатора Прикамья Юрия Трутнева. В эксплуатации машина находилась с 28 мая 1974 года до 28 декабря 2018 года. С 1993 года борт принадлежал «Пермским моторам», а с 1997 года — «Пермским авиалиниям». Последний собственник самолета — «РусДжет», при котором борт находился на хранении.
Закрыт Пермский музей авиации был летом 2023 года. В начале 2022 года Сергей Павлов презентовал проект реконструкции, в рамках которой было строительство с закрытым выставочным залом, офисом и кафе. Это решение позволило бы музею работать весь год и зарабатывать, но музей не нашел инвестиций, поэтому было принято решение закрыть его.
В августе стало известно, что открытие Пермского музея авиации переносится на следующий год. В настоящий момент у входа в музей установлены шумоподавляющие щиты, мешающие проезду и не дающие ему выйти в стадию реконструкции, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на Сергея Павлова. Предполагалось, что учреждение отработает последние теплые месяцы в этом году, если щиты уберут.
«К сожалению, в этом году уже не успеваем открыться. Сейчас ждем ответа от Управления автомобильных дорог, и там будет видно, насколько ситуация сдвинулась. Если уберут щиты, планируем открыться в следующий сезон», — сказал Павлов.