Пермяки могут пожаловаться на нарушение своих трудовых прав в прокуратуру

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Завтра, 28 августа, в прокуратуре Пермского края пройдет тематический прием на тему «О соблюдении трудовых прав граждан». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прием будет проводить прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства Елена Худякова.
Место проведения: г. Пермь, ул. Луначарского, 60, каб. 102, с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).
По всем возникающим в связи с приемом вопросам необходимо обращаться в прокуратуру края по телефону 8 (342) 217-53-08.
Также завтра в приемной президента Российской Федерации в Пермском крае планируется проведение прямой телефонной линии по вопросам готовности учебных заведений к началу нового учебного года. Об этом сообщают в краевом минобре.
«Линия» пройдет с 11:00 до 12:00. Номер прямой телефонной линии — 217-68-90.