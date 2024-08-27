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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

В прокуратуре Прикамья пройдет прием по соблюдению трудовых прав

Пермяки могут пожаловаться на нарушение своих трудовых прав в прокуратуру

27 августа 2024, 15:58
Фото: properm.ru

В прокуратуре Прикамья пройдет прием по соблюдению трудовых прав

Весь день можно сообщить о своих проблемах.

Завтра, 28 августа, в прокуратуре Пермского края пройдет тематический прием на тему «О соблюдении трудовых прав граждан». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прием будет проводить прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства Елена Худякова.

Место проведения: г. Пермь, ул. Луначарского, 60, каб. 102, с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

По всем возникающим в связи с приемом вопросам необходимо обращаться в прокуратуру края по телефону 8 (342) 217-53-08.

Также завтра в приемной президента Российской Федерации в Пермском крае планируется проведение прямой телефонной линии по вопросам готовности учебных заведений к началу нового учебного года. Об этом сообщают в краевом минобре.

«Линия» пройдет с 11:00 до 12:00. Номер прямой телефонной линии — 217-68-90.

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#Общество#Касается каждого#Прокуратура
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