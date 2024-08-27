properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

В Пермском округе у СНТ выявлена свалка отходов

Прокуратура требует от властей Пермского округа ликвидировать свалку у СНТ

27 августа 2024, 15:34
Фото: 1MI

В Пермском округе у СНТ выявлена свалка отходов

За свалку у Култаево Владимиру Цветову вынесено представление.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура после обращения местного жителя провела проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления. Выявлена крупная свалка в Пермском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры.

На земельном участке вблизи СНТ «Полюшко», что у села Култаево, на почве свалены отходы в виде отработанных автомобильных покрышек и других твердых коммунальных отходов. Администрация Пермского муниципального округа не приняла достаточные меры, направленные на выявление и ликвидацию указанной несанкционированной свалки отходов.

По итогам проверки природоохранным прокурором главе администрации Пермского муниципального округа Владимиру Цветову внесено представление, которое удовлетворено. Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.

В Березниках заканчивается рекультивация свалки в районе производственной площадки Бератон. Реализация проекта по восстановлению нарушенных земель проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна».

Читайте также:
Прокуратура заинтересовалась информацией о сточных водах в МулянкеСуд поддержал пермское УФАС в споре с ПАО «Россети» о незаконном отключении энергииРусло реки Гайва в Перми чистит экскаватор-амфибия
#Общество#Пермь#Экология#Прокуратура#Пермская экология
Подпишитесь
В Перми сломалась импортозамещённая электричка «Финист» — вышли из строя двигатели
Сегодня, 12:32
Владельцам квартир, разрушенных взрывом газа в Кизеле, выплатят по 15 тысяч рублей
Сегодня, 12:14
Пермская мэрия официально расформировала школу №21
Сегодня, 11:16
Пустующие детсады Перми могут перепрофилировать в центры допобразования
Сегодня, 11:15
Бизнесмен из Перми ушла от обязательств по реставрации памятника в Чердыни
Сегодня, 09:24
Китайский производитель шпона придет в Пермский край до конца года
Сегодня, 11:49