Прокуратура требует от властей Пермского округа ликвидировать свалку у СНТ

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура после обращения местного жителя провела проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления. Выявлена крупная свалка в Пермском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры.
На земельном участке вблизи СНТ «Полюшко», что у села Култаево, на почве свалены отходы в виде отработанных автомобильных покрышек и других твердых коммунальных отходов. Администрация Пермского муниципального округа не приняла достаточные меры, направленные на выявление и ликвидацию указанной несанкционированной свалки отходов.
По итогам проверки природоохранным прокурором главе администрации Пермского муниципального округа Владимиру Цветову внесено представление, которое удовлетворено. Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.
В Березниках заканчивается рекультивация свалки в районе производственной площадки Бератон. Реализация проекта по восстановлению нарушенных земель проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна».