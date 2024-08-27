Прокуратура требует от властей Пермского округа ликвидировать свалку у СНТ

На земельном участке вблизи СНТ «Полюшко», что у села Култаево, на почве свалены отходы в виде отработанных автомобильных покрышек и других твердых коммунальных отходов. Администрация Пермского муниципального округа не приняла достаточные меры, направленные на выявление и ликвидацию указанной несанкционированной свалки отходов.