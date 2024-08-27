Пустующие детсады Перми могут перепрофилировать в центры допобразования

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В настоящий момент порядка 10 детских садов Перми закрыты на консервацию по причине уменьшения числа воспитанников, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на депутата Пермской городской думы Олега Бурдина. В новом учебном году число заявлений в дошкольные образовательные учреждения города сократилось на 4 тыс. по сравнению с прошлым годом.
По словам замглавы администрации Перми по социальным вопросам Екатерины Мальцевой, невостребованные здания могут быть эксплуатированы только в образовательных целях. Предполагается, что образовательные центры будут перепрофилированы в центры дополнительного образования.