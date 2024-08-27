properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Пустующие детские сады в Перми могут перепрофилировать в центры допобразования

Пустующие детсады Перми могут перепрофилировать в центры допобразования

27 августа 2024, 11:15
Фото: 1MI

Пустующие детские сады в Перми могут перепрофилировать в центры допобразования

Всего в Перми закрыты на консервацию около 10 детских садов.

В настоящий момент порядка 10 детских садов Перми закрыты на консервацию по причине уменьшения числа воспитанников, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на депутата Пермской городской думы Олега Бурдина. В новом учебном году число заявлений в дошкольные образовательные учреждения города сократилось на 4 тыс. по сравнению с прошлым годом.

По словам замглавы администрации Перми по социальным вопросам Екатерины Мальцевой, невостребованные здания могут быть эксплуатированы только в образовательных целях. Предполагается, что образовательные центры будут перепрофилированы в центры дополнительного образования.

Читайте также:
Депутат Пермской гордумы предложил обучать школьников стрельбеПермским детским садам не хватает малышейПермский совет ректоров предложил подходы к улучшению мер поддержки образования
#Пермь#Образование#Депутат#Детские сады#Администрация#Закрытие#Учебный год#Консервация#Центры дополнительного образования#Уменьшение числа воспитанников#Социальные вопросы
Подпишитесь
В Перми сломалась импортозамещённая электричка «Финист» — вышли из строя двигатели
Сегодня, 12:32
Владельцам квартир, разрушенных взрывом газа в Кизеле, выплатят по 15 тысяч рублей
Сегодня, 12:14
Пермская мэрия официально расформировала школу №21
Сегодня, 11:16
Бизнесмен из Перми ушла от обязательств по реставрации памятника в Чердыни
Сегодня, 09:24
Китайский производитель шпона придет в Пермский край до конца года
Сегодня, 11:49