Пустующие детсады Перми могут перепрофилировать в центры допобразования

В настоящий момент порядка 10 детских садов Перми закрыты на консервацию по причине уменьшения числа воспитанников, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на депутата Пермской городской думы Олега Бурдина. В новом учебном году число заявлений в дошкольные образовательные учреждения города сократилось на 4 тыс. по сравнению с прошлым годом.