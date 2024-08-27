Путин призвал к новым формам взаимодействия на ВЭФ-2024

По его словам, значение АТР в международных делах продолжает расти. В рамках ВЭФ открываются новые горизонты для эффективного сотрудничества, включая авторитетные многосторонние структуры, такие как ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Путин также подтвердил готовность России к диалогу со всеми заинтересованными партнерами в АТР, ее настрой на активное взаимодействие для построения демократической системы международных отношений, которая будет более справедливой и основанной на настоящем равноправии, свободной от какого-либо давления и диктата.