Путин призвал к новым формам взаимодействия на ВЭФ-2024

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В своем послании президент подчеркнул, что ВЭФ на протяжении своего существования оказал заметное влияние на развитие экономических связей России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), пишет издание Vostokmedia. Он отметил, что открытое и неформальное общение между представителями бизнеса России и иностранных государств, государственных органов, общественных организаций и экспертами в рамках форума позволяет обсуждать важные вопросы и инициировать совместные проекты. Глава России отметил, что это отражается и в девизе текущего форума «Дальний Восток — 2030: объединим усилия, создавая возможности».
По его словам, значение АТР в международных делах продолжает расти. В рамках ВЭФ открываются новые горизонты для эффективного сотрудничества, включая авторитетные многосторонние структуры, такие как ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Путин также подтвердил готовность России к диалогу со всеми заинтересованными партнерами в АТР, ее настрой на активное взаимодействие для построения демократической системы международных отношений, которая будет более справедливой и основанной на настоящем равноправии, свободной от какого-либо давления и диктата.
Глава Российской Федерации подчеркнул, что участникам ВЭФ-2024 предстоит рассмотреть новые перспективные формы сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, транспорт, инфраструктуру, а также туризм и экологию.
Владимир Путин подытожил, что рассчитывает на конструктивные и содержательные обсуждения и на то, что предложенные инициативы и идеи будут востребованными на практике.
Восточный экономический форум является ежегодным и проводится с 2015 года во Владивостоке. Событие имеет международный характер и включает большое количество панельных дискуссий, круглых столов, презентаций проектов и выставок. Кроме этого, в рамках мероприятия традиционно проводятся встречи на высшем уровне, на которых обсуждаются главные вопросы экономического и политического взаимодействия между странами региона.