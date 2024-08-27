Пять проектов из городов Пермского края стали победителями всероссийского конкурса

В частности, проект «Три сюжета» подразумевает развитие общественного пространства вдоль реки Камы в Осе. На территории планируется сформировать несколько тематических маршрутов с центрами внимания «город», «вода» и «природа». Жители сами смогут выбрать, по какому пути им следовать. Помимо этого, на благоустраиваемой территории появится зона для тихого отдыха с гамаками, спортивные и детские площадки, сцена с амфитеатром.