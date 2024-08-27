Пять проектов из городов Пермского края стали победителями всероссийского конкурса

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» на пленарном заседании объявлены победители IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Федеральную поддержку получили пять проектов из Пермского края, сообщают в МинЖКХ и благоустройства Прикамья.
Так, федеральную поддержку получили инициативы по преображению общественных пространств в Осе («Три сюжета»), Соликамске («Слобода солеваров»), Березниках («Березники — город Авангард»), Усолье («Усолье строгановское. Между двух стихий») и Кудымкаре («Изъюр. От мифа к реальности»).
В частности, проект «Три сюжета» подразумевает развитие общественного пространства вдоль реки Камы в Осе. На территории планируется сформировать несколько тематических маршрутов с центрами внимания «город», «вода» и «природа». Жители сами смогут выбрать, по какому пути им следовать. Помимо этого, на благоустраиваемой территории появится зона для тихого отдыха с гамаками, спортивные и детские площадки, сцена с амфитеатром.
Соликамск представил проект перепланирования территории в районе музея-заповедника «Соль завод» — «Слобода солеваров». Авторы предложили обновить места для отдыха у воды, благоустроить зоны барбекю, амфитеатра, смотровых площадок, террас, детскую площадку в виде баржи, а также установить тематические арт-объекты «Солевары» и «Сользавод».
Администрацией Березниковского округа выдвинут проект, предполагающий продолжение обновления территории музея «Усолье Строгановское» и общественного пространства у Ледового дворца. В частности, по задумке дизайнеров по Советскому проспекту будут сформированы зоны для занятия спортом, тихого отдыха с тематическими лавочками, а также будут обустроены детские площадки, сцена, фотозоны, лестница славы и амфитеатр.
В Кудымкаре в следующем году преобразится набережная. Тут появится зона для отдыха у воды, пирс, променад. Также специалистам предстоит выполнить обустройство смотровой площадки и детской тематической площадки.
Как рассказали в Минстрое России каждая заявка конкурса была отобрана экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия и археологии. При рассмотрении проектов учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов в строительстве. Результаты конкурсов определены в рамках работы Федеральной комиссии конкурса, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
В пленарной сессии форума приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года по поручению президента РФ. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.