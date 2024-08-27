РЭО: в Приморье построят предприятия стоимостью в 17,8 млрд рублей

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
По словам Дениса Буцаева, в крае необходимо создать и обновить семь ключевых объектов по обращению с ТКО общей мощностью более 500 тыс. тонн в год, общая стоимость которых составляет 17,8 млрд рублей. Он отметил, что реализация проектов будет осуществляться в рамках концессионных соглашений, два из которых уже подписаны. Для объекта в Уссурийске проектно-сметная документация будет готова к концу текущего года, и финансирование от РЭО может начаться уже в начале следующего года. Строительство этих объектов позволит Приморью достичь целевых показателей национального проекта «Экология» к 2030 году. Об этом пишет vostokmedia.com.
Как отмечается, в Уссурийском технологическом кластере планируется модернизация мусоросортировочного комплекса с возможностью обработки 63 тыс. тонн отходов в год. Общая стоимость данного проекта составляет 650 млн рублей.
Для объектов, которые будут построены в поселке Городечное, Владивостоке, в городских округах Большой Камень и Арсеньевский, а также в Спасском и Кавалеровском районах, уже выбраны подходящие земельные участки. Ожидается, что региональные власти начнут проводить необходимые изыскания по ним в сентябре–октябре текущего года.
Все инициативы подразумевают реализацию в рамках государственно-частного партнерства. Концессионеры получат льготное финансирование от РЭО, которое будет составлять до 95% от общей стоимости строительства объекта и будет выделено из средств, полученных от выпуска облигаций РЭО.