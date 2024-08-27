РЭО: в Приморье построят предприятия стоимостью в 17,8 млрд рублей

По словам Дениса Буцаева, в крае необходимо создать и обновить семь ключевых объектов по обращению с ТКО общей мощностью более 500 тыс. тонн в год, общая стоимость которых составляет 17,8 млрд рублей. Он отметил, что реализация проектов будет осуществляться в рамках концессионных соглашений, два из которых уже подписаны. Для объекта в Уссурийске проектно-сметная документация будет готова к концу текущего года, и финансирование от РЭО может начаться уже в начале следующего года. Строительство этих объектов позволит Приморью достичь целевых показателей национального проекта «Экология» к 2030 году. Об этом пишет vostokmedia.com.