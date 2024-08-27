Смертельное ДТП в Перми: ВАЗ вылетел на тротуар и сбил 15-летних девочек

26 августа в 22:50 по ул. Лянгасова со стороны ул. Академика Веденеева в сторону переулка Ленинский ехал ВАЗ-21120, за рулем был 51-летний мужчина. Он наехал на бордюрный камень рядом с домом №60 и вылетел на встречу, а после врезался в опору ЛЭП. Затем на скорости автомобиль понесло дальше на тротуар, и он сбил двух 15-летних девочек.