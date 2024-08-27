Смертельное ДТП в Перми: ВАЗ вылетел на тротуар и сбил 15-летних девочек

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В Перми в микрорайоне Левшино произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-21120 не справился с управлением и вылетел на тротуар, сбив двух 15-летних девочек, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Прикамья в своем телеграм-канале.
26 августа в 22:50 по ул. Лянгасова со стороны ул. Академика Веденеева в сторону переулка Ленинский ехал ВАЗ-21120, за рулем был 51-летний мужчина. Он наехал на бордюрный камень рядом с домом №60 и вылетел на встречу, а после врезался в опору ЛЭП. Затем на скорости автомобиль понесло дальше на тротуар, и он сбил двух 15-летних девочек.
Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, водитель скончался на месте до приезда скорой помощи, а пешеходов с травмами доставили в больницу.
Сейчас по факту аварии ГАИ Перми проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.
«Призываем водителей быть внимательными при вождении. Во время движения важно соблюдать правила дорожного движения, а также учитывать погоду, состояние дорог и скоростной режим. Также необходимо соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал», — сообщает краевая Госавтоинспекция.
Ранее в Перми произошло ДТП в районе перекрестка улиц Плеханова и Петропавловской. Автомобиль, двигаясь со стороны ул. Ленина, вылетел с проезжей части и, перевернувшись, упал на пешеходную лестницу, где находились несколько человек.