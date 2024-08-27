Соликамец отправился в колонию после грабежа и избиения случайных знакомых

Дама начала просить у хозяйки комнаты алкоголь и сигареты, однако получила отказ. На помощь ей вызвался приятель. Вначале он потребовал деньги, а потом по указанию спутницы сорвал с потерпевшей две цепочки. Этого непрошенным гостям оказалось недостаточно. Заприметив кольца, они решили снять и их. Мужчина с силой сжал руку потерпевшей, а его подруга стала снимать украшения. Хозяйка жилища закричала и стала просить, чтобы ее отпустили. Не обращая на это никакого внимания, злоумышленница сняла серьги, забрала планшет и сотовый телефон. Затем гости отобрали у потерпевшей банковскую карту и заставили ее вместе с ними пойти в магазин. Мужчина выбрал продукты питания и алкоголь, оплатил покупки чужой картой, а потом отдал ее хозяйке. Женщина вернулась домой и обратилась в полицию. Общий ущерб от преступных деяний составил 19 тыс рублей.