Соликамец отправился в колонию после грабежа и избиения случайных знакомых

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Соликамский городской суд огласил приговор 36-летнему ранее судимому горожанину. Мужчину признали виновным в грабеже т умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В октябре минувшего года в одном из местных общежитий мужчина и его 46-летняя неоднократно ранее судимая приятельница, распивали алкоголь. Когда имеющийся запас спиртного закончился, они пошли по соседям. В числе первых, кого посетили незваные гости, оказалась 59-летняя женщина, проживавшая этажом ниже.
Дама начала просить у хозяйки комнаты алкоголь и сигареты, однако получила отказ. На помощь ей вызвался приятель. Вначале он потребовал деньги, а потом по указанию спутницы сорвал с потерпевшей две цепочки. Этого непрошенным гостям оказалось недостаточно. Заприметив кольца, они решили снять и их. Мужчина с силой сжал руку потерпевшей, а его подруга стала снимать украшения. Хозяйка жилища закричала и стала просить, чтобы ее отпустили. Не обращая на это никакого внимания, злоумышленница сняла серьги, забрала планшет и сотовый телефон. Затем гости отобрали у потерпевшей банковскую карту и заставили ее вместе с ними пойти в магазин. Мужчина выбрал продукты питания и алкоголь, оплатил покупки чужой картой, а потом отдал ее хозяйке. Женщина вернулась домой и обратилась в полицию. Общий ущерб от преступных деяний составил 19 тыс рублей.
Полицейские быстро установили личности злоумышленников и их местонахождение. Фигуранты были задержаны в гостинице, где они распивали спиртные напитки, на деньги, которые выручили с продажи краденых вещей. Часть похищенного имущества была возвращена законной владелице.
В ходе следствия выяснилось, что еще одной жертвой соликамца стал малознакомый мужчина, который пригласил чужака в гости для совместного распития алкоголя. После застолья злоумышленник начал требовать деньги. Неготовый к такому повороту событий хозяин попытался выпроводить нетрезвого гостя из своей квартиры, в результате чего был жестоко избит. От полученных травм потерпевший потерял сознание и пришел в себя только в медицинском учреждении. По заключению экспертов 44-летнему мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.
Судом ранее судимый, неработающий мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 2 ст. 161 «Грабеж», ч. 1 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Его подельница проведет 3 года в колонии общего режима.
В июле напавший на пенсионера в подъезде пермской многоэтажки грабитель на два месяца отправлен в СИЗО. В Свердловском районном суде Перми прокурор поддержал ходатайство следователя территориального отдела полиции УМВД России по Перми об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого жителя пермяка, сообщают в краевой прокуратуре.
Мужчина обвиняется в грабеже, совершенном в отношении 84-летнего пенсионера. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (открытое похищение чужого имущества).