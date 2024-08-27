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Published Сегодня, 05:28

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Житель Соликамска осуждён за грабеж и побои

Соликамец отправился в колонию после грабежа и избиения случайных знакомых

27 августа 2024, 05:28
Фото: 1MI

Житель Соликамска осуждён за грабеж и побои

Все свои подвиги мужчина совершил в пьяном виде.

Соликамский городской суд огласил приговор 36-летнему ранее судимому горожанину. Мужчину признали виновным в грабеже т умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В октябре минувшего года в одном из местных общежитий мужчина и его 46-летняя неоднократно ранее судимая приятельница, распивали алкоголь. Когда имеющийся запас спиртного закончился, они пошли по соседям. В числе первых, кого посетили незваные гости, оказалась 59-летняя женщина, проживавшая этажом ниже.

Дама начала просить у хозяйки комнаты алкоголь и сигареты, однако получила отказ. На помощь ей вызвался приятель. Вначале он потребовал деньги, а потом по указанию спутницы сорвал с потерпевшей две цепочки. Этого непрошенным гостям оказалось недостаточно. Заприметив кольца, они решили снять и их. Мужчина с силой сжал руку потерпевшей, а его подруга стала снимать украшения. Хозяйка жилища закричала и стала просить, чтобы ее отпустили. Не обращая на это никакого внимания, злоумышленница сняла серьги, забрала планшет и сотовый телефон. Затем гости отобрали у потерпевшей банковскую карту и заставили ее вместе с ними пойти в магазин. Мужчина выбрал продукты питания и алкоголь, оплатил покупки чужой картой, а потом отдал ее хозяйке. Женщина вернулась домой и обратилась в полицию. Общий ущерб от преступных деяний составил 19 тыс рублей.

Полицейские быстро установили личности злоумышленников и их местонахождение. Фигуранты были задержаны в гостинице, где они распивали спиртные напитки, на деньги, которые выручили с продажи краденых вещей. Часть похищенного имущества была возвращена законной владелице.

В ходе следствия выяснилось, что еще одной жертвой соликамца стал малознакомый мужчина, который пригласил чужака в гости для совместного распития алкоголя. После застолья злоумышленник начал требовать деньги. Неготовый к такому повороту событий хозяин попытался выпроводить нетрезвого гостя из своей квартиры, в результате чего был жестоко избит. От полученных травм потерпевший потерял сознание и пришел в себя только в медицинском учреждении. По заключению экспертов 44-летнему мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Судом ранее судимый, неработающий мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 2 ст. 161 «Грабеж», ч. 1 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Его подельница проведет 3 года в колонии общего режима.

В июле напавший на пенсионера в подъезде пермской многоэтажки грабитель на два месяца отправлен в СИЗО. В Свердловском районном суде Перми прокурор поддержал ходатайство следователя территориального отдела полиции УМВД России по Перми об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого жителя пермяка, сообщают в краевой прокуратуре.

Мужчина обвиняется в грабеже, совершенном в отношении 84-летнего пенсионера. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (открытое похищение чужого имущества).

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#Происшествия#Суд#Криминал#Соликамск
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