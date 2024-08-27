Суд поддержал пермское УФАС в споре с ПАО «Россети» о незаконном отключении энергии

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В пермское УФАС поступила жалоба от краевого МинЖКХ об отключении от энергоснабжения мусоросортировочного комплекса в Чайковском. Комплекс начал работать в 2023 году в рамках нацпроекта «Экология». В результате спора между филиалом ПАО «Россети» и сторонней организацией, «Россети» остановили подачу электричества в сортировочный комплекс. Информация об этом появилась на сайте УФАС России по Пермскому краю.
Тем самым, антимонопольная служба сочла незаконным отключение кабельной линии, поскольку «Россети» не убедились в наличии добросовестных потребителей. И любые разногласия между поставщиками услуг не должны нарушать прав конечных потребителей.
В ходе разбирательства, пермское УФАС посчитало, что филиал «Россети» нарушил законодательство об электроэнергии, прекратив подачу электричества на объект ООО «Рециклинг». В результате холдинг был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 300 тыс. рублей.
Компания-поставщик даже попыталась оспорить административное наказание в судах, однако семнадцатый арбитражный суд встал на сторону Пермского УФАС и теперь «Россети» должны выплатить положенную сумму.