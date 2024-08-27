Суд поддержал пермское УФАС в споре с ПАО «Россети» о незаконном отключении энергии

В пермское УФАС поступила жалоба от краевого МинЖКХ об отключении от энергоснабжения мусоросортировочного комплекса в Чайковском. Комплекс начал работать в 2023 году в рамках нацпроекта «Экология». В результате спора между филиалом ПАО «Россети» и сторонней организацией, «Россети» остановили подачу электричества в сортировочный комплекс. Информация об этом появилась на сайте УФАС России по Пермскому краю.