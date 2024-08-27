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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Чайковском осудили мужчину, устроившего стрельбу по маленьким девочкам

В Чайковском осудили мужчину, устроившего стрельбу по маленьким девочкам

27 августа 2024, 12:46
Фото: 1MI
Выпившему гражданину помешали отдыхать играющие во дворе девочки.

Чайковский городской суд сегодня приговорил любителя пьяной стрельбы по детской площадке к году и семи месяцам принудительных работ с ежемесячным удержанием 10% заработка в доход государства. Также по решению суда молодой мужчина должен возместить родителям одной из обстрелянных из страйкбольного ружья 300 тыс. рублей компенсации морального вреда, сообщили в прокуратуре Пермского края.

Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, осужденный молодой мужчина нигде не работает, живет один.

Напомним, 27 апреля житель Чайковского выпивал и ему помешали несущиеся с улицы детские голоса. Тогда гражданин достал страйкбольную винтовку и начал обстреливать пластиковыми шарами по рукам и ногам двух девочек 10 и 9 лет, игравших на детской площадке. Дети были напуганы и получили травмы.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело. Он признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), ст. 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль).

В Чайковском будут судить мужчину, расстрелявшего девочек на детской площадке
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#Происшествия#Общество#Суд
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