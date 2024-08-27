В Чайковском осудили мужчину, устроившего стрельбу по маленьким девочкам

Чайковский городской суд сегодня приговорил любителя пьяной стрельбы по детской площадке к году и семи месяцам принудительных работ с ежемесячным удержанием 10% заработка в доход государства. Также по решению суда молодой мужчина должен возместить родителям одной из обстрелянных из страйкбольного ружья 300 тыс. рублей компенсации морального вреда, сообщили в прокуратуре Пермского края.