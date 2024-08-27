В ДТП под Кудымкаром погиб водитель слетевшей в кювет легковушки

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
В Кудымкаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель «Лада Приора». Подробности сообщают в краевой Гоставтоинспекции.
Сегодня около полудня по автодороге Кудымкар-Гайны в направлении Гайн двигался автомобиль «Лада Приора» под управлением 41-летнего мужчины. На 17 км автодороги водитель не справился с управлением. Авто съехало с дороги в левый кювет по ходу движения и опрокинулось.
В результате автоаварии водитель получил смертельную травму.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Перми в микрорайоне Левшино произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-21120 не справился с управлением и вылетел на тротуар, сбив двух 15-летних девочек. 26 августа в 22:50 по ул. Лянгасова со стороны ул. Академика Веденеева в сторону переулка Ленинский ехал ВАЗ-21120, за рулем был 51-летний мужчина. Он наехал на бордюрный камень рядом с домом №60 и вылетел на встречу, а после врезался в опору ЛЭП. Затем на скорости автомобиль понесло дальше на тротуар, и он сбил двух 15-летних девочек.
Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, водитель скончался на месте до приезда скорой помощи, а пешеходов с травмами доставили в больницу.