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Под Кудымкаром в аварии погиб 41-летний водитель «Лады Приоры»

В ДТП под Кудымкаром погиб водитель слетевшей в кювет легковушки

27 августа 2024, 16:11
Фото: Госватоинспекция Пермского края

Под Кудымкаром в аварии погиб 41-летний водитель «Лады Приоры»

Пострадавший скончался на месте.
Сюжет
Дтп

В Кудымкаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель «Лада Приора». Подробности сообщают в краевой Гоставтоинспекции.

Сегодня около полудня по автодороге Кудымкар-Гайны в направлении Гайн двигался автомобиль «Лада Приора» под управлением 41-летнего мужчины. На 17 км автодороги водитель не справился с управлением. Авто съехало с дороги в левый кювет по ходу движения и опрокинулось.

В результате автоаварии водитель получил смертельную травму.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Перми в микрорайоне Левшино произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-21120 не справился с управлением и вылетел на тротуар, сбив двух 15-летних девочек. 26 августа в 22:50 по ул. Лянгасова со стороны ул. Академика Веденеева в сторону переулка Ленинский ехал ВАЗ-21120, за рулем был 51-летний мужчина. Он наехал на бордюрный камень рядом с домом №60 и вылетел на встречу, а после врезался в опору ЛЭП. Затем на скорости автомобиль понесло дальше на тротуар, и он сбил двух 15-летних девочек.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, водитель скончался на месте до приезда скорой помощи, а пешеходов с травмами доставили в больницу.

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#Происшествия#Дтп#Погиб
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