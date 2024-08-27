В Еловском округе простились с прослужившим два месяца 38-летним добровольцем

Сергей Юркин родился 16 октября 1985 года в с. Суганка Еловского района. Последние годы проживал в Бардымском округе. 10 апреля этого года подписал контракт с МО РФ, служил гранатометчиком мотострелкового отделения. Погиб 28 июня. Ему было 38 лет.