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В Прикамье простились с 38-летним добровольцем, погибшим на СВО.

В Еловском округе простились с прослужившим два месяца 38-летним добровольцем

27 августа 2024, 16:42
Фото: ВКонтакте/Администрация Бардымского муниципального округа

В Прикамье простились с 38-летним добровольцем, погибшим на СВО.

Сергей Юркин погиб в июне этого года

Сегодня, 27 августа, в Еловском округе проводили в последний путь Сергея Юркина, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом администрация Бардымского округа сообщает в официальном паблике.

Сергей Юркин родился 16 октября 1985 года в с. Суганка Еловского района. Последние годы проживал в Бардымском округе. 10 апреля этого года подписал контракт с МО РФ, служил гранатометчиком мотострелкового отделения. Погиб 28 июня. Ему было 38 лет.

Похоронен в родном селе Мичура Еловского округа.

Вчера стало известно о том, что в ходе СВО погиб уроженец Соликамского округа Андрей Обердофер. Информацию об этом сообщили в администрации муниципалитета.

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#Военная операция на Украине#Сво
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