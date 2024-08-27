В Перми начали демонтировать старый терминал аэропорта

Ранее сообщалось, что освободившийся участок может быть эксплуатирован для стоянки судов или размещения грузового хаба. Объект не использовался с 2018 года. Здание площадью 4,5 тыс. кв. м. является собственностью АО «Международный аэропорт „Пермь“».