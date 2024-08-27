В Перми начали демонтировать старый терминал аэропорта

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В Перми начался демонтаж старого терминала международного аэропорта «Большое Савино», сообщает ИА «Текст». Информация о сносе строения появилась в сети в июле прошлого года.
Ранее сообщалось, что освободившийся участок может быть эксплуатирован для стоянки судов или размещения грузового хаба. Объект не использовался с 2018 года. Здание площадью 4,5 тыс. кв. м. является собственностью АО «Международный аэропорт „Пермь“».