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В Перми начали демонтировать старый терминал аэропорта «Большое Савино»

В Перми начали демонтировать старый терминал аэропорта

27 августа 2024, 07:17
Фото: properm.ru

В Перми начали демонтировать старый терминал аэропорта «Большое Савино»

Здание было решено снести в прошлом году.

В Перми начался демонтаж старого терминала международного аэропорта «Большое Савино», сообщает ИА «Текст». Информация о сносе строения появилась в сети в июле прошлого года.

Ранее сообщалось, что освободившийся участок может быть эксплуатирован для стоянки судов или размещения грузового хаба. Объект не использовался с 2018 года. Здание площадью 4,5 тыс. кв. м. является собственностью АО «Международный аэропорт „Пермь“».

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#Недвижимость#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Демонтаж
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