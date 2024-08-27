В Перми появились ещё два мурала

Первой работой стал мурал Алексея Besto «Ош». Медведь Ош является хозяином леса и покровителем коми-пермяков. Это могущественный дух, способный принимать облик животного. Он символизирует силу, мудрость и справедливость.



Мурал находится на здании на Шоссе космонавтов, 171б (лит.А). Выполнено граффити в авторском стиле. Алексей BESTO — это один из опытнейших краевых стрит-арт художников. Его авторские граффити в рамках празднования 300-летия Перми можно увидеть на фасадах домов на ул. Чкалова, 46 и Чкалова, 48, а также по ул. Панфилова, 14.