В Перми появились ещё два мурала

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В рамках фестиваля «Граффити-Пермь.2024» в Перми появились еще два мурала. Информация об этом появилась в сообществе «Центральный выставочный зал» во ВКонтакте.
Первой работой стал мурал Алексея Besto «Ош». Медведь Ош является хозяином леса и покровителем коми-пермяков. Это могущественный дух, способный принимать облик животного. Он символизирует силу, мудрость и справедливость.
Мурал находится на здании на Шоссе космонавтов, 171б (лит.А). Выполнено граффити в авторском стиле. Алексей BESTO — это один из опытнейших краевых стрит-арт художников. Его авторские граффити в рамках празднования 300-летия Перми можно увидеть на фасадах домов на ул. Чкалова, 46 и Чкалова, 48, а также по ул. Панфилова, 14.
Вторым новым пермским муралом стала работа пермского художника-мозаичиста Надежды Пановой «Обвинская роспись». Граффити расположено на фасаде дома на ул. Ольховская, 6.
Рисунок представляет традиционный для Пермского края орнамент — яркое явление в народных росписях Прикамья XIX — начала XX века, сообщают в Центральном выставочном зале Перми. Роспись украшала различную деревянную утварь — прялки, бондарную посуду и игрушки.
Роза символизирует солнце. В давние времена было принято считать, изображение цветка, вырезанное на доме, является оберегом от несчастий, а также приносит удачу. Надежда Панова часто принимает участие в этом фестивале. Она является авторов арт-объектов «Краски народов Прикамья», «Театр матрёшек», мурала «Гжельская вышивка», а также граффити «Пермь 300».