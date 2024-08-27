В Перми сломалась импортозамещённая электричка «Финист» — вышли из строя двигатели

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Возгорания в вагоне электрички «Финист» вчера, 26 августа, не было. Электропоезд остановили из-за неисправности электродвигателей, поясняют в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Ранее сообщалось, что Перми 26 августа на железнодорожной станции Промучасток произошло задымление в одном из вагонов электрички «Финист». Видеозапись с места событий появилась в паблике «Подслушано Пермь».
Как отмечают авторы комментариев, электричка дальше не поехала. Всех пассажиров высадили на железнодорожной станции и домой они добирались на автобусах.
Ранее в Перми заменили пять «Ласточек» на новые вагоны «Финист» на пригородных маршрутах Прикамья. Теперь в составах находится по пять вагонов и 401 посадочному месту. А пермские «Ласточки» уехали обслуживать Подмосковье.
Напомним, что новый поезд «Финист» совершил свой первый рейс по Прикамью в июле этого года. Запустить новые электропоезда планировали раньше, однако электричка попросту не прошла обкатку. В результате весь подвижной состав отправили обратно на завод-производитель.