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Published Сегодня, 12:32

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В Перми сломалась электричка «Финист», заменившая «Ласточки»

В Перми сломалась импортозамещённая электричка «Финист» — вышли из строя двигатели

27 августа 2024, 12:32
Фото: Подслушано Пермь Вконтакте

В Перми сломалась электричка «Финист», заменившая «Ласточки»

Свердловская железная дорога заявляет, что возгорания не было.
Сюжет
Ржд

Возгорания в вагоне электрички «Финист» вчера, 26 августа, не было. Электропоезд остановили из-за неисправности электродвигателей, поясняют в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Ранее сообщалось, что Перми 26 августа на железнодорожной станции Промучасток произошло задымление в одном из вагонов электрички «Финист». Видеозапись с места событий появилась в паблике «Подслушано Пермь».

Как отмечают авторы комментариев, электричка дальше не поехала. Всех пассажиров высадили на железнодорожной станции и домой они добирались на автобусах.

Ранее в Перми заменили пять «Ласточек» на новые вагоны «Финист» на пригородных маршрутах Прикамья. Теперь в составах находится по пять вагонов и 401 посадочному месту. А пермские «Ласточки» уехали обслуживать Подмосковье.

Напомним, что новый поезд «Финист» совершил свой первый рейс по Прикамью в июле этого года. Запустить новые электропоезда планировали раньше, однако электричка попросту не прошла обкатку. В результате весь подвижной состав отправили обратно на завод-производитель.

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#Происшествия#Пермь#Ржд#Транспорт#ОАО РЖД
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