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В Перми на железнодорожной станции задымился вагон новой электрички «Финист»

В Перми задымились новые вагоны электрички «Финист»

27 августа 2024, 07:30
Фото: Подслушано Пермь Вконтакте

В Перми на железнодорожной станции задымился вагон новой электрички «Финист»

Технические неполадки с электричкой происходят впервые.

Вчера, 26 августа, в Перми на железнодорожной станции Промучасток задымился один из вагонов электрички «Финист». Видеозапись опубликовали в сообществе «Подслушано Пермь» во Вконтакте.

«В семь вечера 26 августа на станции Промучасток задымилась электричка», — подписал автор видеозаписи. В комментариях одна из пассажирок отметила, что с электричкой впервые происходят технические неполадки. Хотя она постоянно ездит этим маршрутом.

Электричка дальше не поехала. Всех пассажиров попросили покинуть вагоны и домой они добирались с помощью автобусов. Как объяснили Properm.ru в ГУ МЧС Прикамья, по ситуации с задымлением вагонов жалоб и обращений не поступало.

Ранее в Перми заменили пять «Ласточек» на новые вагоны «Финист» на пригородных маршрутах Прикамья. Теперь в составах находится по пять вагонов и 401 посадочному месту. А пермские «Ласточки» уехали обслуживать Подмосковье.

Напомним, что новый поезд «Финист» совершил свой первый рейс по Прикамью в июле этого года. Запустить новые электропоезда планировали раньше, однако электричка попросту не прошла обкатку. В результате весь подвижной состав отправили обратно на завод-производитель.

Видео: properm.ru
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