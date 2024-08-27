В Перми задымились новые вагоны электрички «Финист»

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Вчера, 26 августа, в Перми на железнодорожной станции Промучасток задымился один из вагонов электрички «Финист». Видеозапись опубликовали в сообществе «Подслушано Пермь» во Вконтакте.
«В семь вечера 26 августа на станции Промучасток задымилась электричка», — подписал автор видеозаписи. В комментариях одна из пассажирок отметила, что с электричкой впервые происходят технические неполадки. Хотя она постоянно ездит этим маршрутом.
Электричка дальше не поехала. Всех пассажиров попросили покинуть вагоны и домой они добирались с помощью автобусов. Как объяснили Properm.ru в ГУ МЧС Прикамья, по ситуации с задымлением вагонов жалоб и обращений не поступало.
Ранее в Перми заменили пять «Ласточек» на новые вагоны «Финист» на пригородных маршрутах Прикамья. Теперь в составах находится по пять вагонов и 401 посадочному месту. А пермские «Ласточки» уехали обслуживать Подмосковье.
Напомним, что новый поезд «Финист» совершил свой первый рейс по Прикамью в июле этого года. Запустить новые электропоезда планировали раньше, однако электричка попросту не прошла обкатку. В результате весь подвижной состав отправили обратно на завод-производитель.