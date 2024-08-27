В Перми задымились новые вагоны электрички «Финист»

Электричка дальше не поехала. Всех пассажиров попросили покинуть вагоны и домой они добирались с помощью автобусов. Как объяснили Properm.ru в ГУ МЧС Прикамья, по ситуации с задымлением вагонов жалоб и обращений не поступало.