В Пермском крае откроют девять АЗС премиальной сети финского бренда

О заходе в Пермский край сети Teboil стало известно в мае этого года. Сеть заправочных станций развивает ЛУКОЙЛ с 2022 года, после приобретения сети Shell в России. Teboil Ab — нефтяная компания из Финляндии, занимающаяся маркетингом, продажей и дистрибуцией нефтепродуктов, а также эксплуатацией автозаправочных станций и станций технического обслуживания.