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В Пермском крае откроют девять заправок сети Teboil

В Пермском крае откроют девять АЗС премиальной сети финского бренда

27 августа 2024, 04:41

В Пермском крае откроют девять заправок сети Teboil

Уже работают три точки в Перми.

Сеть автозаправочных станций Teboil откроет в Прикамье девять своих точек. Первым внимание на информацию на сайте Teboil обратил «Коммерсант-Прикамье».

Восемь заправок сети разместятся в Перми по следующим адресам: ул. Цимлянская, 13; Циолковского, 5; Борцов Революции, 152б; Ижевская, 34; Яблочкова, 36а; шоссе Космонавтов, 164, 393; Адмирала Ушакова, 124.

Еще одна АЗС расположится в Краснокамске, на ул. Сосновая горка, 13. Заправки готовятся к запуску, за исключением трех уже открытых.

Как утверждает издание, согласно приложению Teboil, уже работают точки на ул. Циолковского, 5, Яблочкова, 36а, и Адмирала Ушакова, 124.

О заходе в Пермский край сети Teboil стало известно в мае этого года. Сеть заправочных станций развивает ЛУКОЙЛ с 2022 года, после приобретения сети Shell в России. Teboil Ab — нефтяная компания из Финляндии, занимающаяся маркетингом, продажей и дистрибуцией нефтепродуктов, а также эксплуатацией автозаправочных станций и станций технического обслуживания.

С 13 августа по 19 августа средняя стоимость автомобильного бензина в Пермском крае выросла на 15 коп. Сейчас за литр бензина жители региона платят 58 рублей 3 коп., на прошлой неделе — 57 рублей 88 коп, сообщает Росстат.

#Экономика#Торговая сеть#Азс#Сеть
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