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Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Фракция ЛДПР в Прикамье предложила повысить штрафы за незаконную торговлю

В Прикамье предлагается повысить штрафы за незаконную торговлю

27 августа 2024, 09:07
Фото: 1MI

Фракция ЛДПР в Прикамье предложила повысить штрафы за незаконную торговлю

Изменения могут затронуть должностные и юридические лица.

Фракция ЛДПР предлагает увеличить в Прикамье штрафы для должностных и юридических лиц за торговлю и предоставление услуг в местах, не установленных органами госвласти или органами местного самоуправления. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Согласно пояснительной записке законопроекта, для должностных лиц штрафы могут быть увеличены с 15–20 тыс. до 20–30 тыс. рублей, для юридических лиц — с 250–300 тыс. до 300–500 тыс. рублей. Если нарушение будет совершено повторно, то штрафы депутаты предлагают установить для должностных лиц от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Действующие штрафы для граждан останутся на таком же уровне — от 3 тыс. до 4 тыс. рублей и от 4 тыс. до 5 тыс. рублей в случае повторного правонарушения.

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#Штрафы#Законопроект#Нарушения#Прикамье#Юридические лица#Должностные лица
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