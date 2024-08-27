В Прикамье предлагается повысить штрафы за незаконную торговлю

Согласно пояснительной записке законопроекта, для должностных лиц штрафы могут быть увеличены с 15–20 тыс. до 20–30 тыс. рублей, для юридических лиц — с 250–300 тыс. до 300–500 тыс. рублей. Если нарушение будет совершено повторно, то штрафы депутаты предлагают установить для должностных лиц от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.