В Прикамье в ходе ДТП с коровой погиб 19-летний юноша

По данным ведомства, автомобиль «ВА3-21124» под управлением 19-летнего молодого человека двигался в направлении поселка Майский. Предварительно, по не установленной причине юноша не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и сбил корову, которая переходила дорогу.