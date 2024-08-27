В Прикамье в ходе ДТП с коровой погиб 19-летний юноша

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 10:10
Вчера, 26 августа около 20:00, на участке автодороги «Волеги-Чайковская-Луговая» произошло смертельное ДТП. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья.
По данным ведомства, автомобиль «ВА3-21124» под управлением 19-летнего молодого человека двигался в направлении поселка Майский. Предварительно, по не установленной причине юноша не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и сбил корову, которая переходила дорогу.
В ходе ДТП водитель получил несовместимую с жизнью травму. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.