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В ходе ДТП с коровой в Пермском крае погиб 19-летний водитель «ВА3-21124»

В Прикамье в ходе ДТП с коровой погиб 19-летний юноша

27 августа 2024, 09:35
Фото: ideogram.ai

В ходе ДТП с коровой в Пермском крае погиб 19-летний водитель «ВА3-21124»

Идет проверка.
Сюжет
Дтп

Вчера, 26 августа около 20:00, на участке автодороги «Волеги-Чайковская-Луговая» произошло смертельное ДТП. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья.

По данным ведомства, автомобиль «ВА3-21124» под управлением 19-летнего молодого человека двигался в направлении поселка Майский. Предварительно, по не установленной причине юноша не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и сбил корову, которая переходила дорогу.

В ходе ДТП водитель получил несовместимую с жизнью травму. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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#Дтп#Авария#Травма#Проверка#Прикамье#Госавтоинспекция#Автомобиль#Скорость#Пресс-служба#Обстоятельства
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