В сентябре в Пермском крае начнет работу федеральный оператор каршеринга

Машины будут доступны жителям региона уже в первую половину сентября. Пользователи смогут осуществлять поездки по Перми и другим городам присутствия «Делимобиля», среди которых Москва, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Самара и их области. Однако аренду все равно необходимо будет закончить в Перми.