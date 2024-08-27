В сентябре в Пермском крае начнет работу федеральный оператор каршеринга

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
В Прикамье начинает работу каршеринговый сервис «Делимобиль», сообщает ТАС со ссылкой на пресс-службу организации. «Делимобиль в краевой столице станет первым федеральным оператором каршеринга. Пермякам предложат более 500 автомобилей для аренды.
Машины будут доступны жителям региона уже в первую половину сентября. Пользователи смогут осуществлять поездки по Перми и другим городам присутствия «Делимобиля», среди которых Москва, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Самара и их области. Однако аренду все равно необходимо будет закончить в Перми.
В этом году сервис был запущен в Сочи и в Уфе. В настоящий момент компания работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Тольятти, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону.