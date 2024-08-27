В сети появился новый трейлер игры «Лихо одноглазое» от пермской инди-студии

«Лихо одноглазое» - это мистический хоррор от первого лица, созданный по мотивам мрачной народной сказки. Новая игра предстанет перед игроками в черно-белом формате. Сюжет развернется вокруг кузнеца, который отправиться в лес в поисках Лиха. Игроку предстоит исследовать таинственный мир и разгадать все загадки, чтобы скрыться от своей лихой доли», — пишет студия «Мортёшка» в своих соцсетях.