properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Пермская инди-студия выпустила трейлер новой игры «Лихо одноглазое»

В сети появился новый трейлер игры «Лихо одноглазое» от пермской инди-студии

27 августа 2024, 13:16
Фото: Кадр из игры «Лихо одноглазое» в Steam

Пермская инди-студия выпустила трейлер новой игры «Лихо одноглазое»

Игра будет выполнена в жанре хоррор по мотивам мрачной народной сказки.

Трейлер хоррор игры «Лихо одноглазое» от пермской инди-студии «Мортёшка» опубликовали в сообществе издателя в соцсети Вконтакте. Внимание на него обратило издание «Аиф-Пермь».

Речь идет о мистической компьютерной игре, которую пермская студия выпустит в 2024 году. Демо-версия игры стала доступна осенью 2023 года.

«Лихо одноглазое» - это мистический хоррор от первого лица, созданный по мотивам мрачной народной сказки. Новая игра предстанет перед игроками в черно-белом формате. Сюжет развернется вокруг кузнеца, который отправиться в лес в поисках Лиха. Игроку предстоит исследовать таинственный мир и разгадать все загадки, чтобы скрыться от своей лихой доли», — пишет студия «Мортёшка» в своих соцсетях.

Ранее появилась информация про вторую часть видеоигры про Чердынскую колдунью от студии «Мортёшка». Игра будет называться «Чёрная книга 2». Первая часть инди-игры в жанре RPG-приключения вышла еще летом 2021 года.

Видео: Пермская студия «Мортёшка»
Читайте также:
Пермский разработчик игр планирует выпустить продолжение игры про чердынскую колдуньюПермский край вошел в двадцатку регионов России по активности геймеровУ хомяка появились конкуренты? Новые кликеры выходят на игровой рынок
#Видео#Игры#Хоррор#Инди-студия#Мортёшка#Пермская студия#Мистика#Народная сказка#Загадки
Подпишитесь
В Перми сломалась импортозамещённая электричка «Финист» — вышли из строя двигатели
Сегодня, 12:32
Владельцам квартир, разрушенных взрывом газа в Кизеле, выплатят по 15 тысяч рублей
Сегодня, 12:14
Пермская мэрия официально расформировала школу №21
Сегодня, 11:16
Пустующие детсады Перми могут перепрофилировать в центры допобразования
Сегодня, 11:15
Бизнесмен из Перми ушла от обязательств по реставрации памятника в Чердыни
Сегодня, 09:24
Китайский производитель шпона придет в Пермский край до конца года
Сегодня, 11:49