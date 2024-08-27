В сети появился новый трейлер игры «Лихо одноглазое» от пермской инди-студии

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Трейлер хоррор игры «Лихо одноглазое» от пермской инди-студии «Мортёшка» опубликовали в сообществе издателя в соцсети Вконтакте. Внимание на него обратило издание «Аиф-Пермь».
Речь идет о мистической компьютерной игре, которую пермская студия выпустит в 2024 году. Демо-версия игры стала доступна осенью 2023 года.
«Лихо одноглазое» - это мистический хоррор от первого лица, созданный по мотивам мрачной народной сказки. Новая игра предстанет перед игроками в черно-белом формате. Сюжет развернется вокруг кузнеца, который отправиться в лес в поисках Лиха. Игроку предстоит исследовать таинственный мир и разгадать все загадки, чтобы скрыться от своей лихой доли», — пишет студия «Мортёшка» в своих соцсетях.
Ранее появилась информация про вторую часть видеоигры про Чердынскую колдунью от студии «Мортёшка». Игра будет называться «Чёрная книга 2». Первая часть инди-игры в жанре RPG-приключения вышла еще летом 2021 года.