Владельцам квартир, разрушенных взрывом газа в Кизеле, выплатят по 15 тысяч рублей

Напомним, взрыв бытового газа произошел утром 22 августа в доме на ул. Ленина, 34Г. По предварительной версии, два мужчины в состоянии алкогольного опьянения пытались демонтировать газовую плиту. В результате произошла утечка газовоздушной смеси, которая воспламенилась. Один из них получил травмы, его бортом санавиации доставили в Пермский ожоговый центр. Сейчас мужчина уже выздоравливает. Второго искали под завалами, в итоге нашли на улице.