Владельцам квартир, разрушенных взрывом газа в Кизеле, выплатят по 15 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Владельцам квартир, получивших повреждения из-за взрыва бытового газа в Кизеле, уже направлены выплаты. Люди получили по 15 тысяч рублей на первоочередные нужды, сообщает в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Также по моему поручению жителям поврежденных квартир назначена финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. Сумма компенсации варьируется в зависимости от причиненного ущерба», — добавил глава региона.
Обследование частично обрушившегося дома продолжается. Инструментальная часть завершена, сейчас специалисты проводят необходимые расчёты. Далее краевые власти будут решать, восстанавливать ли здание или строить новое.
Напомним, взрыв бытового газа произошел утром 22 августа в доме на ул. Ленина, 34Г. По предварительной версии, два мужчины в состоянии алкогольного опьянения пытались демонтировать газовую плиту. В результате произошла утечка газовоздушной смеси, которая воспламенилась. Один из них получил травмы, его бортом санавиации доставили в Пермский ожоговый центр. Сейчас мужчина уже выздоравливает. Второго искали под завалами, в итоге нашли на улице.