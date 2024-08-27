За передачу взятки в миллион от бывшего мужа налоговику пермячку оставили на свободе

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Судья Дзержинского районного суда Виктор Кожевников сегодня, 27 августа, признал пермячку Ульяну Русских виновной в посредничестве во взятке (ст. 291.1 ч.3 п. б УК РФ) и назначил ей штраф на сумму миллиона рублей, рассказали журналисту Properm.ru в суде. С учетом времени, проведенного осужденной под арестом, окончательный размер штрафа составил 800 тыс. рублей. До начала суда, а первое заседание прошло вчера, Русских оставалась под домашним арестом.
Ранее она полностью признала вину и заключила досудебное соглашение с прокуратурой и полностью изобличила себя и своего бывшего мужа. Гособвинитель Алексей Костарев просил назначить женщине штраф на сумму в 1,2 млн рублей.
Неделей ранее в этом же суде за передачу взятки в миллион рублей за сокращение размера налоговой недоимки к штрафу в 1,8 млн рублей был приговорен бывший муж Русских, владелец нескольких компаний Станислав Трофимов. Ульяна Русских возглавляет подконтрольный экс-супругу «Спецэнергосервис» и ведет бухгалтерию группы компаний, в том числе — «СпринтЭНЕРГО» и «Русснабмонтаж».
По версии следствия, в ходе выездной налоговой проверки должностными лицами Межрайонной ИФНС №20 по Пермскому краю были установлены факты неуплаты ООО «СпринтЭНЕРГО» налога на добавленную стоимость в размере около 37 млн рублей. На рабочей встрече с руководителем и учредителем общества, последний отказался самостоятельно уточнять налоговые обязательства юридического лица, вместо этого с помощью посредника — Ульяны Русских — предложил взятку за прекращение мероприятий налогового контроля и расчет суммы невыплаченных налогов в заниженном размере — до 5 млн рублей. По одной из версий, Трофимов просил передать деньги сотруднику ИФНС №20 их общего несовершеннолетнего сына, но в итоге взятку передавала Русских.
В середине июля в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю официально сообщали о задержании Станислава Трофимова, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ. Его бывшую супругу задержали в тот же день пре передаче денег, сотрудник налоговой действовал под контролем силовиков.