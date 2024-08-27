За передачу взятки в миллион от бывшего мужа налоговику пермячку оставили на свободе

По версии следствия, в ходе выездной налоговой проверки должностными лицами Межрайонной ИФНС №20 по Пермскому краю были установлены факты неуплаты ООО «СпринтЭНЕРГО» налога на добавленную стоимость в размере около 37 млн рублей. На рабочей встрече с руководителем и учредителем общества, последний отказался самостоятельно уточнять налоговые обязательства юридического лица, вместо этого с помощью посредника — Ульяны Русских — предложил взятку за прекращение мероприятий налогового контроля и расчет суммы невыплаченных налогов в заниженном размере — до 5 млн рублей. По одной из версий, Трофимов просил передать деньги сотруднику ИФНС №20 их общего несовершеннолетнего сына, но в итоге взятку передавала Русских.