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За передачу взятки в миллион от бывшего мужа налоговику пермячку оставили на свободе

За передачу взятки в миллион от бывшего мужа налоговику пермячку оставили на свободе

27 августа 2024, 05:42
Фото: 1MI
Ранее за передачу взятки за сокращение размера налоговой недоимки был осужден собственник нескольких компаний Станислав Трофимов.

Судья Дзержинского районного суда Виктор Кожевников сегодня, 27 августа, признал пермячку Ульяну Русских виновной в посредничестве во взятке (ст. 291.1 ч.3 п. б УК РФ) и назначил ей штраф на сумму миллиона рублей, рассказали журналисту Properm.ru в суде. С учетом времени, проведенного осужденной под арестом, окончательный размер штрафа составил 800 тыс. рублей. До начала суда, а первое заседание прошло вчера, Русских оставалась под домашним арестом.

Ранее она полностью признала вину и заключила досудебное соглашение с прокуратурой и полностью изобличила себя и своего бывшего мужа. Гособвинитель Алексей Костарев просил назначить женщине штраф на сумму в 1,2 млн рублей.

Неделей ранее в этом же суде за передачу взятки в миллион рублей за сокращение размера налоговой недоимки к штрафу в 1,8 млн рублей был приговорен бывший муж Русских, владелец нескольких компаний Станислав Трофимов. Ульяна Русских возглавляет подконтрольный экс-супругу «Спецэнергосервис» и ведет бухгалтерию группы компаний, в том числе — «СпринтЭНЕРГО» и «Русснабмонтаж».

По версии следствия, в ходе выездной налоговой проверки должностными лицами Межрайонной ИФНС №20 по Пермскому краю были установлены факты неуплаты ООО «СпринтЭНЕРГО» налога на добавленную стоимость в размере около 37 млн рублей. На рабочей встрече с руководителем и учредителем общества, последний отказался самостоятельно уточнять налоговые обязательства юридического лица, вместо этого с помощью посредника — Ульяны Русских — предложил взятку за прекращение мероприятий налогового контроля и расчет суммы невыплаченных налогов в заниженном размере — до 5 млн рублей. По одной из версий, Трофимов просил передать деньги сотруднику ИФНС №20 их общего несовершеннолетнего сына, но в итоге взятку передавала Русских.

В середине июля в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю официально сообщали о задержании Станислава Трофимова, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ. Его бывшую супругу задержали в тот же день пре передаче денег, сотрудник налоговой действовал под контролем силовиков.

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