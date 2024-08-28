Безопасность в лесу: 5 правил для грибников от билайн и «ЛизаАлерт»

билайн сотрудничает с «ЛизаАлерт» с 2012 года. За это время оператор помог отряду с созданием федеральной горячей линии, а также оказывает услуги с применением различных технологий: нейросеть «Beeline AI — поиск людей», Multisim (Мультисим, устройство на 4 сим-карты) для обеспечения устойчивой связи в труднодоступной местности, а также обеспечивает информирование о поисках с помощью смс-сообщений и медиа-экранов в разных магазинах «Пятерочка» в Москве. Только за прошлый год на бесплатную горячую линию «ЛизаАлерт» поступило более 127 тыс. звонков. За этот период волонтерам ПСО «ЛизаАлерт» удалось спасти 38 385 человек.