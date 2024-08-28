Четырнадцать будущих мам из Пермского края сразятся за путёвку в санаторий

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В четверг, 26 сентября, в Пермском Доме народного творчества «Губерния» пройдет финал краевого конкурса будущих мам. В этом году он проводится в шестой раз, сообщают в краевом минкульте.
Четырнадцать финалисток, ожидающие рождения малышей, смогут раскрыть свои таланты и покорить зрителей, выступая на сцене.
Вход на мероприятие бесплатный. Все участницы получат подарки и призы, главной наградой станет семейный отдых в одной из здравниц Пермского края.
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте мероприятия.
Уроженка Перми — 35-летняя Елена Добрынина — вышла в полуфинал конкурса «ТОП самых красивых стюардесс России». Девушка работает на «Уральских авиалиниях».