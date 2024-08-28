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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

В Перми 14 будущих мам станут участницами шестого краевого конкурса

Четырнадцать будущих мам из Пермского края сразятся за путёвку в санаторий

28 августа 2024, 12:18
Фото: минкульт региона

В Перми 14 будущих мам станут участницами шестого краевого конкурса

Конкурс пройдёт в конце сентября.

В четверг, 26 сентября, в Пермском Доме народного творчества «Губерния» пройдет финал краевого конкурса будущих мам. В этом году он проводится в шестой раз, сообщают в краевом минкульте.

Четырнадцать финалисток, ожидающие рождения малышей, смогут раскрыть свои таланты и покорить зрителей, выступая на сцене.

Вход на мероприятие бесплатный. Все участницы получат подарки и призы, главной наградой станет семейный отдых в одной из здравниц Пермского края.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте мероприятия.

Уроженка Перми — 35-летняя Елена Добрынина — вышла в полуфинал конкурса «ТОП самых красивых стюардесс России». Девушка работает на «Уральских авиалиниях».

#Общество#Пермь#Конкурс
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