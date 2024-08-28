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Posted 28 августа, 12:32

Published 28 августа, 12:32

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Диетолог рассказала о продуктах, которые лучше не употреблять утром

28 августа 2024, 12:32
Старший инженер по развитию продукта бренда ингредиентов Евгения Фисунова рассказала, какие продукты стоит выбирать для здорового завтрака, а от каких лучше отказаться. По словам эксперта, не рекомендуется употреблять на завтрак продукты с большим содержанием добавленного сахара.

Вместо них лучше отдать предпочтение более полезным аналогам — хлопьям длительной варки и натуральному йогурту без добавок, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Если человек не может отказаться от сладкого на завтрак, Фисунова советует выбирать натуральные подсластители — мед, варенье без сахара, сухофрукты. Также эксперт рекомендует готовить выпечку самостоятельно, а не покупать ее в супермаркетах. Кроме того, она советует отказаться от кислых соков и фруктов на голодный желудок, так как они могут вызывать изжогу.

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