Диетолог рассказала о продуктах, которые лучше не употреблять утром

Если человек не может отказаться от сладкого на завтрак, Фисунова советует выбирать натуральные подсластители — мед, варенье без сахара, сухофрукты. Также эксперт рекомендует готовить выпечку самостоятельно, а не покупать ее в супермаркетах. Кроме того, она советует отказаться от кислых соков и фруктов на голодный желудок, так как они могут вызывать изжогу.