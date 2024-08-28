Диетолог рассказала о продуктах, которые лучше не употреблять утром

Posted 28 августа, 12:32
Published 28 августа, 12:32
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Вместо них лучше отдать предпочтение более полезным аналогам — хлопьям длительной варки и натуральному йогурту без добавок, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Если человек не может отказаться от сладкого на завтрак, Фисунова советует выбирать натуральные подсластители — мед, варенье без сахара, сухофрукты. Также эксперт рекомендует готовить выпечку самостоятельно, а не покупать ее в супермаркетах. Кроме того, она советует отказаться от кислых соков и фруктов на голодный желудок, так как они могут вызывать изжогу.