Экс-депутату, сбившему насмерть ребенка под Чусовым, предъявили обвинение

Ильшат Хасянов был депутатом Чусовской думы третьего и четвертого созывов. В 2013 году он проходил как самовыдвиженец, в 2016 — от «Единой России». В конце 90-х Хасянов оформил статус ИП и начал заниматься лесозаготовкой.