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Сбившему 10-летнего велосипедиста под Чусовым экс-депутату предъявили обвинение

Экс-депутату, сбившему насмерть ребенка под Чусовым, предъявили обвинение

28 августа 2024, 10:15
Фото: телеграм-канал СУ СК России по Пермскому краю

Сбившему 10-летнего велосипедиста под Чусовым экс-депутату предъявили обвинение

Чиновника заключили под стражу.
Сюжет
Дтп

Бывшему депутату Чусовской думы Ильшату Хасянову, который насмерть сбил 10-летнего велосипедиста в поселке Лямино Чусовского городского округа, предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что днем 19 августа 2024 в поселке Лямино Хасянов ехал на автомобиле «ВАЗ 2107». Двигаясь по ул. Калинина, 42, он сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. Фельдшеры скорой помощи боролись за жизнь ребенка, но безуспешно.

Экс-депутату предъявили обвинение по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Сейчас суд заключил Хасянова под стражу. Оперативники продолжают следственные мероприятия и собирают доказательства по делу.

Ильшат Хасянов был депутатом Чусовской думы третьего и четвертого созывов. В 2013 году он проходил как самовыдвиженец, в 2016 — от «Единой России». В конце 90-х Хасянов оформил статус ИП и начал заниматься лесозаготовкой.

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#Суд#Дтп#Преступление#Депутат#Авария#Следствие#Обвинение#Лямино
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