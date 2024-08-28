Экс-депутату, сбившему насмерть ребенка под Чусовым, предъявили обвинение

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Бывшему депутату Чусовской думы Ильшату Хасянову, который насмерть сбил 10-летнего велосипедиста в поселке Лямино Чусовского городского округа, предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что днем 19 августа 2024 в поселке Лямино Хасянов ехал на автомобиле «ВАЗ 2107». Двигаясь по ул. Калинина, 42, он сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. Фельдшеры скорой помощи боролись за жизнь ребенка, но безуспешно.
Экс-депутату предъявили обвинение по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Сейчас суд заключил Хасянова под стражу. Оперативники продолжают следственные мероприятия и собирают доказательства по делу.
Ильшат Хасянов был депутатом Чусовской думы третьего и четвертого созывов. В 2013 году он проходил как самовыдвиженец, в 2016 — от «Единой России». В конце 90-х Хасянов оформил статус ИП и начал заниматься лесозаготовкой.