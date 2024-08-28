Этой осенью в Перми пройдет II Всероссийский круизный форум

В Пермском крае 2–4 октября состоится II Всероссийский круизный форум. Событие представляет из себя ведущую отраслевую деловую конференцию, собирающей вместе лидеров речного круизного туризма и пассажирского транспорта, сообщается на сайте Минтуризма Прикамья.