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Published Сегодня, 02:54

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Updated Сегодня, 02:56

В Перми 2–4 октября пройдет II Всероссийский круизный форум

Этой осенью в Перми пройдет II Всероссийский круизный форум

28 августа 2024, 02:54
Фото: Минтуризма Прикамья

В Перми 2–4 октября пройдет II Всероссийский круизный форум

На площадке мероприятия соберутся лидеры речного круизного туризма и пассажирского транспорта.
Сюжет
Туризм

В Пермском крае 2–4 октября состоится II Всероссийский круизный форум. Событие представляет из себя ведущую отраслевую деловую конференцию, собирающей вместе лидеров речного круизного туризма и пассажирского транспорта, сообщается на сайте Минтуризма Прикамья.

В программу мероприятия войдут актуальные темы:

  • «Речные круизы как драйвер развития внутреннего туризма»
  • «Модернизация круизного флота и современное судостроение»
  • «Инфраструктура речного туризма и комплексное развитие прибрежных территорий», «Большая роль малых рек и городов»
  • «Синергия идей и практик регионов» и др.

На площадке форума соберутся федеральные и краевые органы власти, главы круизных операторов, турагентств, судостроительных компаний, образовательных организаций, поставщиков услуг, СМИ. Организаторами выступило Министерство по туризму Пермского края при участии Оргкомитета всероссийских деловых мероприятий «Реки. Круизы. Маршруты».

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