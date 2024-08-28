Этой осенью в Перми пройдет II Всероссийский круизный форум

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Published Сегодня, 02:54
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В Пермском крае 2–4 октября состоится II Всероссийский круизный форум. Событие представляет из себя ведущую отраслевую деловую конференцию, собирающей вместе лидеров речного круизного туризма и пассажирского транспорта, сообщается на сайте Минтуризма Прикамья.
В программу мероприятия войдут актуальные темы:
На площадке форума соберутся федеральные и краевые органы власти, главы круизных операторов, турагентств, судостроительных компаний, образовательных организаций, поставщиков услуг, СМИ. Организаторами выступило Министерство по туризму Пермского края при участии Оргкомитета всероссийских деловых мероприятий «Реки. Круизы. Маршруты».