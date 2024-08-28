Филиал «ПМУ» подвел итоги летней детской оздоровительной кампании

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми подвел итоги летней детской оздоровительной кампании. При поддержке предприятия, которое оплатило 85% стоимости путевок, в оздоровительных лагерях Пермского края отдохнули 155 детей сотрудников.
Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:
— Организация летнего отдыха детей является проявлением заботы и внимания со стороны предприятия к своим сотрудникам и их семьям. Компания берет на себя значительную часть расходов на покупку путевок, предлагая детям разнообразные и интересные варианты проведения каникул.
Родители выбирали из четырех оздоровительных лагерей: «Сосновый бор» и «Звездный» на Гайве, «Салют» в деревне Ключики Пальниковского сельского поселения и «Нечайка» в деревне Ласьва Пермского района.
Дмитрий Полушкин, механик установки кристаллизации мочевины филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:
— Поездкой в лагерь «Сосновый бор» сын остался очень доволен. Особенно его впечатлили интерактивные VR-игры и возможность купаться в бассейне. По приезде домой он много рассказывал о том, в каких мероприятиях участвовал, где занял призовые места. Для меня было важно, что ребенок активно провел время.
Социальный пакет сотрудников филиала «ПМУ» включает в себя более десятка мер поддержки родительства и детства. Кроме организации летнего детского отдыха работодатель предоставляет сотрудникам наборы канцелярских товаров для первоклассников, новогодние подарки, организует участие в корпоративных и спортивных мероприятиях предприятия.