Филиал «ПМУ» подвел итоги летней детской оздоровительной кампании

Социальный пакет сотрудников филиала «ПМУ» включает в себя более десятка мер поддержки родительства и детства. Кроме организации летнего детского отдыха работодатель предоставляет сотрудникам наборы канцелярских товаров для первоклассников, новогодние подарки, организует участие в корпоративных и спортивных мероприятиях предприятия.