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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Вид с горы в селе Верх-Иньва

Гости этнофестиваля в Кудымкаре рискуют остаться без крыши над головой

28 августа 2024, 13:03
Фото: Владимир Тарасов / Кудымкар | информационный портал Вконтакте
Вид с горы в селе Верх-Иньва

Гостям этно-фестиваля в Кудымкаре может не хватить мест в отелях из-за артистов

В рамках фестиваля пройдут концерты, выставки и показы документальных фильмов.
Сюжет
Туризм

Туристы, приехавшие в Кудымкар на фестиваль «Дни родственных народов», могут не заселиться в городскую гостиницу. Об этом сообщила организатор мероприятия, директор АНО «Центр поддержки культурных и социальных проектов „АРТкад“ Марина Белавина, сообщает „Коммерсант Прикамье“.

«Многие артисты, которые приедут к нам на фестиваль почти полностью займут гостиничные номера со всеми удобствами. Поэтому туристы, которые желают посетить фестиваль останутся без крыши над головой», — поделилась опасениями женщина на заседании краевого правительства.

В свою очередь Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что регион возьмет на себя ответственность и использует все возможности для размещения туристов. Однако глава региона отметил, что недостаток гостиниц действительно является серьезной проблемой.

«Уже который год сообщаем, что гостиниц либо мест размещения в Кудымкаре катастрофически не хватает. Поэтому нам необходимо привлекать больше предпринимателей», — подметил губернатор.

Фестиваль «Дни родственных промыслов» пройдет в Кудымкаре 18–20 октября. По словам Марины Белавиной, в рамках мероприятия состоятся концерты, выставки, показы этнической моды и просмотры докфильмов. Также для всех желающих пройдет деловые и творческие встречи и мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни.

Как отмечают организаторы, фестиваль станет выставкой национальной коми-пермяцкой культуры, а также культуры других этносов.

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#Гостиницы#Туризм#Кудымкар#Фестиваль#Концерты#Выставки#Мастер-классы#Национальная культура#Культурные события#Промыслы#Этническая мода
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