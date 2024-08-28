Гости этнофестиваля в Кудымкаре рискуют остаться без крыши над головой

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Туристы, приехавшие в Кудымкар на фестиваль «Дни родственных народов», могут не заселиться в городскую гостиницу. Об этом сообщила организатор мероприятия, директор АНО «Центр поддержки культурных и социальных проектов „АРТкад“ Марина Белавина, сообщает „Коммерсант Прикамье“.
«Многие артисты, которые приедут к нам на фестиваль почти полностью займут гостиничные номера со всеми удобствами. Поэтому туристы, которые желают посетить фестиваль останутся без крыши над головой», — поделилась опасениями женщина на заседании краевого правительства.
В свою очередь Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что регион возьмет на себя ответственность и использует все возможности для размещения туристов. Однако глава региона отметил, что недостаток гостиниц действительно является серьезной проблемой.
«Уже который год сообщаем, что гостиниц либо мест размещения в Кудымкаре катастрофически не хватает. Поэтому нам необходимо привлекать больше предпринимателей», — подметил губернатор.
Фестиваль «Дни родственных промыслов» пройдет в Кудымкаре 18–20 октября. По словам Марины Белавиной, в рамках мероприятия состоятся концерты, выставки, показы этнической моды и просмотры докфильмов. Также для всех желающих пройдет деловые и творческие встречи и мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни.
Как отмечают организаторы, фестиваль станет выставкой национальной коми-пермяцкой культуры, а также культуры других этносов.