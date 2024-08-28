Гости этнофестиваля в Кудымкаре рискуют остаться без крыши над головой

«Многие артисты, которые приедут к нам на фестиваль почти полностью займут гостиничные номера со всеми удобствами. Поэтому туристы, которые желают посетить фестиваль останутся без крыши над головой», — поделилась опасениями женщина на заседании краевого правительства.