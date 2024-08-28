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Published Сегодня, 06:15

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Updated Сегодня, 06:17

Историческое здание бакинститута в центре Перми отреставрируют в офисный центр

Историческое здание в Перми перестроят в офисный центр

28 августа 2024, 06:15
Фото: Google maps

Историческое здание бакинститута в центре Перми отреставрируют в офисный центр

Строение представляет из себя объект культурного наследия.

В центре Перми планируется отреставрировать историческое здание на ул. Куйбышева, 54 а, в офисный центр. Ранее здесь размещался бактериологический институт, сообщает «Ъ-Прикамье». Здание является объектом культурного наследия.

Как указывает издание, строение приобрела группа компаний «Ясно Девелопмент» три года тому назад. Застройщик намеревается заняться приспособлением здания для современного использования. Разрешение на строительство предполагается получить до конца 2024 года.

В настоящий момент проект прошел государственную экспертизу и историко-культурную экспертизу. Для выполнения работ на объекте компания ищет генерального подрядчика.

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#Пермь#Строительство#Культурное наследие#Генеральный подрядчик#Отреставрация
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