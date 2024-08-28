Историческое здание в Перми перестроят в офисный центр

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:17
В центре Перми планируется отреставрировать историческое здание на ул. Куйбышева, 54 а, в офисный центр. Ранее здесь размещался бактериологический институт, сообщает «Ъ-Прикамье». Здание является объектом культурного наследия.
Как указывает издание, строение приобрела группа компаний «Ясно Девелопмент» три года тому назад. Застройщик намеревается заняться приспособлением здания для современного использования. Разрешение на строительство предполагается получить до конца 2024 года.
В настоящий момент проект прошел государственную экспертизу и историко-культурную экспертизу. Для выполнения работ на объекте компания ищет генерального подрядчика.