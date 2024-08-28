Историческую «Башню смерти» в Перми отреставрируют к осени 2027 года

Как отмечается в документе, в ходе мероприятий по сохранению ОКН до 30 ноября 2027 года в здании проведут ремонт крыши, а также демонтируют старые кондиционеры с фасадов здания и установят новые. Также владелец разместит на здании табличку с информацией об объекте культурного наследия в течение года от даты утверждения охранного обязательства. Отмечается, что в январе государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект по ремонту крыши в «Башне смерти».