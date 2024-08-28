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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Ремонт «Башни смерти» на Компросе в Перми завершится к 30 ноября 2027 года

Историческую «Башню смерти» в Перми отреставрируют к осени 2027 года

28 августа 2024, 06:03
Фото: properm.ru

Ремонт «Башни смерти» на Компросе в Перми завершится к 30 ноября 2027 года

Владелец обновит крышу и настроит систему кондиционирования.
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Пермь 300

В Перми обновят фасад здания ГУ МВД по адресу Комсомольский проспект, 74. В народе оно известно как «Башня смерти». Соответствующий приказ появился на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Первым на него обратило внимание издание «Новый Компаньон».

Как отмечается в документе, в ходе мероприятий по сохранению ОКН до 30 ноября 2027 года в здании проведут ремонт крыши, а также демонтируют старые кондиционеры с фасадов здания и установят новые. Также владелец разместит на здании табличку с информацией об объекте культурного наследия в течение года от даты утверждения охранного обязательства. Отмечается, что в январе государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект по ремонту крыши в «Башне смерти».

Здание состоит из пяти этажей и построено в 1949–1952 годы с восьмиэтажным блоком, который представлен в виде двухъярусной круглой башни и шпиля. Само здание выполнено в неоклассических утяжеленно-ампирных приемах.

Ранее в Перми одобрили проект реставрации одного из исторических корпусов Пермского университета. Работы начнутся в здании естественнонаучного института по адресу ул. Генкеля, 4.

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